Cerveteri, 11 novembre 2026 – Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, mercoledì 11 novembre, lungo la strada provinciale Sasso-Manziana, nel territorio di Cerveteri. Due automobili, una Bmw X5 e una Nissan Micra, si sono scontrate intorno alle 7, all’altezza dell’incrocio con via dell’Acqua Ferrata. Il bilancio è di due feriti, entrambi conducenti dei veicoli coinvolti.

Si tratta di due uomini di 61 e 71 anni, soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ambulanza all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Secondo le prime informazioni, fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Incidente sulla Sasso-Manziana, possibile ruolo della nebbia

Tra le possibili cause dell’incidente viene presa in considerazione la scarsa visibilità dovuta alla nebbia, presente nella zona nelle prime ore del mattino. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi ancora da verificare: saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Marinella, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’accaduto.