Violenza di genere, a Formia 150 studenti protagonisti del progetto “Giustizia in scena”

La lotta alla violenza di genere entra nelle scuole di Formia con “Giustizia in scena”, il progetto promosso dall’associazione Mai Più Vittima e realizzato con il contributo della Regione Lazio. Circa 150 studenti dell’Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione saranno coinvolti in un percorso educativo fatto di processi simulati, incontri con psicologi, pedagogiste ed esperti, per imparare a riconoscere la violenza, conoscere i propri diritti e costruire relazioni basate sul rispetto.

L’iniziativa punta a portare la giustizia tra i banchi di scuola, trasformando gli studenti in giudici, avvocati, testimoni e imputati per comprendere le conseguenze della violenza di genere e acquisire maggiore consapevolezza sui comportamenti che possono sfociare in abusi.

Il progetto è promosso dall’associazione Mai Più Vittima, impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza, nella tutela delle donne e nel sostegno alle vittime attraverso attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione.

Giustizia in scena: il progetto contro la violenza di genere nelle scuole di Formia

“Giustizia in scena” è realizzato con il contributo della Regione Lazio, Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile, nell’ambito dell’avviso pubblico “Storia e cultura delle donne – I anno contro la violenza di genere 2026-2027”.

L’iniziativa nasce in collaborazione con Road to green 2020 ETS, associazione da anni impegnata a portare nelle scuole i processi simulati attraverso il progetto Legal Love.

Il percorso coinvolgerà circa 150 studenti dell’Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione di Formia e unirà diritto, psicologia e partecipazione attiva. Affiancati da professionisti del settore legale, psicologico e della comunicazione, i ragazzi saranno protagonisti di tre processi simulati ispirati a storie vere, con l’obiettivo di riconoscere i segnali della violenza e comprendere gli strumenti di tutela disponibili.

Revenge porn, stalking e femminicidio: tre processi simulati per gli studenti

Tre i temi al centro del progetto: revenge porn, stalking e femminicidio. Attraverso la simulazione di procedimenti giudiziari, gli studenti potranno confrontarsi con situazioni ispirate a vicende reali e comprendere le conseguenze di comportamenti violenti.

Il primo appuntamento è previsto per il 12 novembre 2026 con il processo simulato “L’ossessione ha un nome”, dedicato al revenge porn.

Il secondo incontro si svolgerà il 14 dicembre 2026 con “Questo non è amore”, incentrato sullo stalking.

Il terzo processo simulato, dal titolo “Non ero tua”, si terrà il 18 gennaio 2027 e affronterà il tema del femminicidio.

Violenza di genere e prevenzione: gli incontri con psicologi e pedagogiste

Accanto ai processi simulati, il programma prevede tre incontri con psicologi, pedagogiste, esperti e testimonianze privilegiate, per approfondire le dinamiche emotive e relazionali della violenza.

Gli appuntamenti sono in calendario il 26 novembre, il 10 dicembre e il 13 gennaio e saranno condotti dalle dottoresse Maria De Tata e Amalia Pompei.

Il primo incontro, “Le conseguenze della violenza: riconoscere i segnali e comprendere le vittime”, sarà dedicato alla comprensione delle conseguenze della violenza.

Il secondo, “Dall’ossessione al controllo: quando una relazione diventa violenza”, approfondirà i comportamenti che possono trasformare una relazione in una situazione di abuso.

Il terzo appuntamento, “Le ferite invisibili della violenza: emozioni, paure e percorsi di rinascita”, affronterà le conseguenze psicologiche ed emotive della violenza.

Il percorso educativo si concluderà il 19 febbraio 2027, con un evento finale dedicato alla condivisione dell’esperienza e dei risultati raggiunti.

Amalia Pompei: «La prevenzione comincia dalla consapevolezza»

«Vogliamo che i ragazzi imparino a riconoscere la violenza prima che diventi cronaca. Attraverso i processi simulati potranno comprendere cosa accade a una vittima, quali conseguenze hanno determinati comportamenti e quanto sia importante conoscere i propri diritti. La prevenzione comincia dalla consapevolezza e dalla capacità di distinguere l’amore dal possesso e dal controllo», dichiara Amalia Pompei, psicologa psicoterapeuta e presidente dell’associazione Mai Più Vittima.

Maria De Tata: «La scuola deve formare persone più consapevoli»

«Ringraziamo la dirigente scolastica Immacolata Picone e tutto l’Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione per aver accolto questo progetto, dimostrando grande sensibilità e attenzione verso la formazione dei propri studenti. Scuola e associazioni condividono una responsabilità importante: accompagnare i ragazzi nella crescita, andando oltre le conoscenze scolastiche per affrontare anche gli aspetti psicologici, i diritti, la giustizia e il rispetto nelle relazioni. La vita reale presenta situazioni complesse, che possono coinvolgere chiunque, anche in giovane età. Dare agli studenti gli strumenti per riconoscerle, comprenderle e sapere come comportarsi è il primo passo per prevenire la violenza. Siamo convinti che una scuola capace di affrontare questi temi contribuisca a formare non soltanto studenti preparati, ma persone più consapevoli», dichiara Maria De Tata, responsabile del progetto, pedagogista e criminologa dell’associazione Mai Più Vittima.

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