WTA Finals 2026, Errani e Paolini in rimonta e da applausi: arriva la semifinale
Le Azzurre battono le avversarie in tre set. Lucidità e concentrazione in campo
Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano per la prima volta la semifinale delle Wta Finals grazie a una splendida rimonta contro Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez. Dopo aver perso il primo set 6-3, le azzurre cambiano marcia, imponendosi con il punteggio di 6-2, 10-7 al termine di un’ora e 30 minuti di gioco. Per Errani e Paolini si tratta della sesta vittoria consecutiva (prima avevano vinto il torneo Wta 500 di Tokyo), un risultato che conferma il grande momento di forma delle due azzurre. Come già accaduto all’esordio contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend, anche questa volta la partita è iniziata in salita. Bucsa e Melichar-Martinez hanno conquistato il primo parziale in poco più di mezz’ora, ma la reazione italiana non si è fatta attendere.
Nel secondo set Sara e Jasmine hanno preso in mano il controllo del gioco, dominando gli scambi e lasciando appena due game alle avversarie. Nel super tie-break decisivo, le azzurre sono partite fortissimo, conquistando sette punti consecutivi e portandosi sul 7-1. Le avversarie hanno provato a rientrare in partita recuperando due mini-break, ma Errani e Paolini hanno mantenuto la lucidità necessaria per chiudere al terzo match point.
(Fonte Adnkronos)
Foto Italia Team/Facebook (da Italia Team/Facebook)
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