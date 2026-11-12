Roma, 12 novembre 2026 – Minacce di attentati, controlli delle forze dell’ordine e momenti di apprensione per studenti e famiglie. L’allarme bomba che ha coinvolto migliaia di scuole italiane ha interessato anche diversi istituti del Lazio, con segnalazioni a Fiumicino, Pomezia e Terracina. A Fiumicino gli accertamenti hanno dato esito negativo, mentre a Pomezia è stata smentita una notizia circolata attraverso un messaggio audio che annunciava il presunto ritrovamento di un ordigno. I sindaci dei tre Comuni sono intervenuti per ricostruire quanto accaduto, ringraziare il personale impegnato nella gestione dell’emergenza e invitare i cittadini a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali.

Allarme bomba a Pomezia, Felici: “La macchina dell’emergenza ha funzionato”

A Pomezia, la sindaca Veronica Felici ha confermato che i Carabinieri della compagnia territoriale hanno effettuato ispezioni nei plessi scolastici, sottolineando il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, dalla Polizia locale, dalla Protezione civile e dal personale scolastico.

“Quando è in gioco la sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, ogni genitore vive momenti di apprensione. Ho condiviso questa preoccupazione, da Sindaco e da madre, con la responsabilità di affrontare ogni decisione mettendo al primo posto la loro tutela”, ha dichiarato Felici.

La prima cittadina ha ringraziato i Carabinieri e il capitano Burgio, la Polizia locale, i volontari della Protezione civile, la Croce Rossa Italiana di Pomezia, la delegazione ECHO, il Nucleo Operativo Antica Lavinium e l’organizzazione di volontariato GAMMA 13. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, al personale ATA, alle famiglie e ai dipendenti comunali.

“La macchina dell’emergenza ha funzionato grazie a persone che hanno saputo lavorare insieme, ciascuna facendo la propria parte. Dietro ogni intervento ci sono stati impegno, disponibilità e la consapevolezza di dover proteggere ciò che abbiamo di più prezioso”, ha sottolineato.

A complicare la situazione è stata anche la diffusione di un messaggio audio che annunciava il presunto ritrovamento di una bomba a Pomezia. Una notizia falsa, come ha chiarito la sindaca, che ha contribuito ad alimentare la preoccupazione tra i genitori.

“In ore già segnate dalla preoccupazione, la diffusione di un audio che annunciava un presunto ritrovamento di una bomba a Pomezia ha alimentato ulteriore paura tra le famiglie. Una notizia falsa che ha reso ancora più difficile una giornata delicata”, ha spiegato Felici, invitando i cittadini a non condividere messaggi non verificati.

Fiumicino, controlli negativi nelle scuole. Baccini rassicura le famiglie

Anche a Fiumicino alcuni plessi scolastici sono stati raggiunti dalle email contenenti minacce di attentati. Il Comune si è attivato in coordinamento con le forze di polizia e tutte le verifiche effettuate negli istituti interessati hanno avuto esito negativo.

“Appena appresa la notizia, il Comune si è attivato, in stretto raccordo con le forze di polizia. Tutti gli accertamenti effettuati nelle scuole di Fiumicino interessate dall’allarme hanno avuto esito negativo. Anche a livello nazionale, dalle verifiche rese note finora, gli allarmi si sono rivelati infondati”, ha dichiarato il sindaco Mario Baccini.

Il primo cittadino ha spiegato di aver parlato con alcuni genitori preoccupati, fornendo chiarimenti sugli accertamenti svolti. Ha inoltre ricordato che nei giorni precedenti episodi analoghi avevano interessato alcuni voli aerei e che le minacce alle scuole rientrano in una serie di segnalazioni sulle quali sono ancora in corso approfondimenti.

Per evitare ulteriori situazioni di disorientamento, Baccini ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà i dirigenti scolastici del territorio per condividere procedure operative in caso di emergenza, chiarendo le modalità di coordinamento tra scuole, Comune e forze di polizia e i canali attraverso i quali informare tempestivamente le famiglie.

“Il mio invito è a non cedere alla paura e a fare riferimento alle comunicazioni ufficiali delle scuole e del Comune”, ha aggiunto il sindaco, ringraziando le forze dell’ordine e il personale scolastico per la gestione dell’allarme.

Scuole coinvolte anche a Terracina, Giannetti: “Un atto gravissimo”

L’allarme ha interessato anche Terracina, dove il sindaco Francesco Giannetti ha seguito l’evolversi della situazione mantenendo i contatti con la Prefettura e le autorità competenti.

“Quanto accaduto questa mattina è un fatto grave e inaccettabile. Interrompere l’attività didattica e generare ansia attraverso allarmi bomba, che hanno coinvolto anche le scuole della nostra città, è un atto irresponsabile e gravissimo”, ha dichiarato il primo cittadino.

Giannetti ha sottolineato le conseguenze di simili episodi sulla quotidianità degli studenti e delle loro famiglie: “Le scuole sono il luogo della crescita, della serenità e del futuro dei nostri ragazzi: colpire gli istituti scolastici significa ferire l’intera comunità”.