Allarmi bomba via email, il Governo dà nuove indicazioni alle scuole: niente evacuazioni senza rischi concreti

Roma, 12 novembre 2026 – Le scuole non dovranno più essere evacuate automaticamente per una semplice email contenente una minaccia di bomba. È questa la linea operativa chiarita dal Governo dopo la serie di messaggi intimidatori che, nelle ultime ore, ha coinvolto numerosi istituti scolastici italiani, provocando evacuazioni e interruzioni delle lezioni. Secondo le indicazioni diffuse da Palazzo Chigi, in assenza di elementi concreti che facciano ritenere reale il pericolo, l’attività didattica dovrà proseguire regolarmente.

La precisazione arriva nel giorno della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), convocato a livello tecnico per definire un protocollo operativo comune nella gestione degli allarmi. L’obiettivo è uniformare le procedure adottate dalle amministrazioni ed evitare che l’invio indiscriminato di messaggi minatori possa determinare automaticamente la chiusura delle scuole.

Allarme bomba nelle scuole: quando non è prevista l’evacuazione

Il principio stabilito dal protocollo è che la sola ricezione di una email minatoria, senza ulteriori riscontri, non comporta necessariamente l’evacuazione dell’edificio.

«Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici», si legge nella nota di Palazzo Chigi.

Questo significa che una minaccia arrivata attraverso un messaggio inviato contemporaneamente a numerosi destinatari non sarà considerata, da sola, sufficiente a giustificare l’evacuazione.

La valutazione del rischio rimane comunque affidata alle autorità competenti. Il Governo precisa infatti che i prefetti potranno disporre l’allontanamento di studenti, insegnanti e personale scolastico quando emergeranno circostanze specifiche che facciano ritenere concreto il pericolo.

«Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio», chiarisce Palazzo Chigi.

Le indicazioni del Governo ai dirigenti scolastici

La decisione arriva dopo una nuova ondata di email contenenti minacce di bomba inviate alle scuole italiane. Secondo il dato provvisorio comunicato da fonti di Palazzo Chigi, il fenomeno ha raggiunto quota 1.803 nella mattinata del 12 novembre.

Di fronte al moltiplicarsi delle segnalazioni, il Governo è intervenuto attraverso i ministeri dell’Interno e dell’Istruzione, inviando indicazioni rispettivamente ai prefetti e ai dirigenti scolastici.

La disposizione è quella di garantire il regolare svolgimento delle lezioni, salvo la presenza di motivi specifici e fondati di allarme, da valutare a livello territoriale.

Fonti di Palazzo Chigi hanno inoltre precisato che alcune evacuazioni disposte nella mattinata dai dirigenti scolastici sono avvenute immediatamente dopo la ricezione delle email, prima che arrivassero le nuove indicazioni ministeriali.

Il protocollo di sicurezza e il ruolo dei prefetti

Il confronto tecnico del Cisr servirà a definire in maniera uniforme le modalità di gestione delle segnalazioni, sulla base delle indicazioni già operative.

Il punto centrale è la distinzione tra una minaccia generica diffusa attraverso email massive e una situazione accompagnata da elementi concreti di rischio. Nel primo caso, la linea generale è quella di non interrompere le attività scolastiche. Nel secondo, resta possibile disporre l’evacuazione.