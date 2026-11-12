POLITICA
Bilancioni, bufera dopo lo sgombero. L’opposizione: “Decine di poliziotti in Comune per gestire gli ingressi”
Convocato un Consiglio comunale straordinario per il 1° dicembre. Circa 80 giovani interrompono la seduta
Fiumicino, 12 novembre 2026 – Lo sgombero dei sette bilancioni nell’area del Vecchio Faro accende lo scontro politico tra l’opposizione e l’amministrazione comunale. I consiglieri di minoranza attaccano il sindaco Mario Baccini, contestando le modalità dell’operazione e denunciando quanto sarebbe accaduto successivamente nella sede del Comune, dove, secondo la loro ricostruzione, sarebbero intervenute decine di agenti della Polizia di Stato per gestire l’ingresso dei cittadini nelle aule consiliari. Un episodio che l’opposizione definisce «gravissimo» e attribuisce alla mancanza di dialogo nella gestione della vicenda. Intanto, è stato convocato un Consiglio comunale straordinario per il 1° dicembre, dedicato proprio allo sgombero dei bilancioni.
I giovani bloccano il Consiglio
Nel corso della giornata, circa 80 giovani contrari allo sgombero e al progetto del porto crocieristico hanno raggiunto il Comune di Fiumicino, facendo irruzione nell’Aula consiliare e interrompendo i lavori del Consiglio. La manifestazione ha portato la contestazione direttamente all’interno della sede istituzionale. Alcuni delegati dei manifestanti hanno preso la parola in Aula per spiegare le ragioni della protesta. Al centro della mobilitazione non soltanto la liberazione dei bilancioni, ma anche il futuro dell’intera area costiera, interessata dal progetto di realizzazione di un nuovo approdo turistico-crocieristico.
Sgombero dei bilancioni, le accuse dell’opposizione a Baccini
A chiedere un confronto pubblico sono i consiglieri Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo, Barbara Bonanni, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli, che in una nota congiunta esprimono una dura critica alle modalità dell’intervento.
“Quello che è accaduto oggi nell’area del Vecchio Faro e successivamente all’interno del Comune è la fotografia di un’amministrazione che ha perso il controllo della gestione di questa come di altre vicende”, dichiarano gli esponenti dell’opposizione.
Nel mirino finisce soprattutto il dispiegamento delle forze dell’ordine. Secondo i consiglieri, dopo lo sgombero sarebbe stato necessario l’intervento di numerosi agenti della Polizia di Stato anche nella sede municipale per gestire l’ingresso dei cittadini.
“Una scena che non si era mai vista a Fiumicino e che rappresenta un fatto gravissimo per la nostra città”, sostengono i firmatari, accusando l’amministrazione di aver affrontato la questione senza un adeguato confronto con le persone coinvolte.
Il futuro dei bilancioni del Vecchio Faro
La minoranza contesta inoltre la scelta di procedere allo sgombero senza aver prima individuato, a suo giudizio, una soluzione condivisa. I bilancioni, sottolineano i consiglieri, costituiscono una testimonianza della storia e della tradizione della pesca a Fiumicino e avrebbero meritato un percorso differente.
Le critiche riguardano anche le dichiarazioni del sindaco Baccini, che ha annunciato l’intenzione di recuperare e ristrutturare le strutture per restituirle alla città con finalità culturali.
“Se l’obiettivo era valorizzare la tradizione della pesca, perché non si è partiti dal confronto con la comunità? Perché si è scelto di arrivare a una situazione del genere?”, chiedono i consiglieri.
L’opposizione collega infine la vicenda alle altre questioni amministrative ancora aperte sul territorio, accusando il sindaco di aver concentrato uomini e mezzi su questa operazione mentre, secondo la minoranza, diversi problemi quotidiani della città restano irrisolti.
“Baccini si assuma la responsabilità politica di quanto accaduto. Non si può amministrare una città creando tensioni con i cittadini e poi presentare lo sgombero come un successo. Un sindaco dovrebbe saper governare i problemi, non generarne di nuovi”, concludono gli esponenti dell’opposizione.
La versione di Catini: “Poliziotti aggrediti dai manifestanti”
“Quanto accaduto oggi nell’Aula Consiliare di Fiumicino è un episodio grave, che non può essere giustificato in alcun modo. Il diritto di manifestare il proprio dissenso deve essere sempre garantito, ma non può trasformarsi in violenza e intimidazione nei confronti delle istituzioni e di chi è chiamato a tutelare la sicurezza pubblica.” E’ la versione di Massimiliano Catini, delegato al Demanio marittimo e alla polizia locale.
“È necessario innanzitutto chiarire l’origine della vicenda che ha portato alle operazioni di sgombero dell’area dei bilancioni. La questione riguarda una concessione acquisita nell’ambito di una procedura fallimentare, la cui legittimità è stata riconosciuta in sede giudiziaria. Una situazione, dunque, che non nasce da una scelta politica dell’attuale Amministrazione comunale, ma da un percorso giuridico che deve essere rispettato. – prosegue Catini. – Occorre inoltre precisare che lo sgombero di oggi è stato disposto dalla Questura e non dal Comune di Fiumicino, contrariamente a quanto erroneamente riportato da alcuni organi di stampa.”
“Per troppo tempo abbiamo assistito a situazioni di abusivismo che si sono protratte negli anni. Non possiamo accettare che chi rispetta le regole e chi opera al di fuori di esse vengano considerati sullo stesso piano. La legalità non può essere un principio da applicare soltanto quando conviene. Deve valere per tutti, senza eccezioni. E di fronte a situazioni irregolari che persistono da anni, nell’area del vecchio Faro, sarebbe opportuno chiedersi perché non si sia intervenuti prima. La protesta è un diritto, la violenza non lo è. Quanto avvenuto oggi in Consiglio comunale non contribuisce ad alcun confronto costruttivo, ma rischia soltanto di alimentare tensioni che non fanno bene alla nostra città. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine e alla nostra Polizia Locale, impegnate nelle operazioni di sgombero, così come alla Polizia di Stato intervenuta presso l’Aula Consiliare per garantire la sicurezza dei presenti.”