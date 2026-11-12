Bilancioni, bufera dopo lo sgombero. L’opposizione: “Decine di poliziotti in Comune per gestire gli ingressi”

“Quanto accaduto oggi nell’Aula Consiliare di Fiumicino è un episodio grave, che non può essere giustificato in alcun modo. Il diritto di manifestare il proprio dissenso deve essere sempre garantito, ma non può trasformarsi in violenza e intimidazione nei confronti delle istituzioni e di chi è chiamato a tutelare la sicurezza pubblica.” E’ la versione di Massimiliano Catini, delegato al Demanio marittimo e alla polizia locale.

“È necessario innanzitutto chiarire l’origine della vicenda che ha portato alle operazioni di sgombero dell’area dei bilancioni. La questione riguarda una concessione acquisita nell’ambito di una procedura fallimentare, la cui legittimità è stata riconosciuta in sede giudiziaria. Una situazione, dunque, che non nasce da una scelta politica dell’attuale Amministrazione comunale, ma da un percorso giuridico che deve essere rispettato. – prosegue Catini. – Occorre inoltre precisare che lo sgombero di oggi è stato disposto dalla Questura e non dal Comune di Fiumicino, contrariamente a quanto erroneamente riportato da alcuni organi di stampa.”

“Per troppo tempo abbiamo assistito a situazioni di abusivismo che si sono protratte negli anni. Non possiamo accettare che chi rispetta le regole e chi opera al di fuori di esse vengano considerati sullo stesso piano. La legalità non può essere un principio da applicare soltanto quando conviene. Deve valere per tutti, senza eccezioni. E di fronte a situazioni irregolari che persistono da anni, nell’area del vecchio Faro, sarebbe opportuno chiedersi perché non si sia intervenuti prima. La protesta è un diritto, la violenza non lo è. Quanto avvenuto oggi in Consiglio comunale non contribuisce ad alcun confronto costruttivo, ma rischia soltanto di alimentare tensioni che non fanno bene alla nostra città. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine e alla nostra Polizia Locale, impegnate nelle operazioni di sgombero, così come alla Polizia di Stato intervenuta presso l’Aula Consiliare per garantire la sicurezza dei presenti.”