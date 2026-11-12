Bilancioni, la maggioranza contrattacca: “Lo sgombero disposto dal Questore, non dal sindaco”

I capigruppo respingono le accuse sul dispiegamento delle forze dell’ordine e ricostruiscono la vicenda del porto al Vecchio Faro. “Il nostro obiettivo è recuperare le strutture”

Fiumicino, 12 novembre 2026 – Lo sgombero dei sette bilancioni al Vecchio Faro di Fiumicino continua ad alimentare lo scontro politico. Dopo le accuse dell’opposizione al sindaco Mario Baccini per la gestione dell’operazione e le tensioni registrate in Comune, arriva la replica dei capigruppo di maggioranza, che respingono le critiche e chiariscono le responsabilità nell’organizzazione dell’intervento delle forze dell’ordine. Nel mirino anche la ricostruzione della minoranza sul progetto del porto turistico-crocieristico e sulla presunta mancanza di confronto con i cittadini.

Sgombero dei bilancioni, la maggioranza: “L’operazione disposta dal Questore”

La maggioranza contesta innanzitutto l’attribuzione al primo cittadino delle decisioni relative al dispiegamento delle forze di polizia. “Dire che il sindaco abbia voluto lo spiegamento di forze al Vecchio Faro è falso. Come risulta dal comunicato della Questura di Roma, lo sgombero è stato disposto con ordinanza del Questore, che ha pianificato e coordinato l’intervento dando seguito alle determinazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto”.

I capigruppo precisano inoltre che il Comune ha attivato i servizi sociali per gli interventi di propria competenza. “Attribuire al sindaco le scelte sull’impiego delle forze dell’ordine è una polemica strumentale”, sottolineano.

Porto al Vecchio Faro, la replica all’opposizione

La maggioranza interviene anche sulla vicenda del porto turistico-crocieristico, richiamando le decisioni assunte durante la precedente amministrazione comunale. Secondo i capigruppo, fu proprio il precedente sindaco, alla guida di una Giunta di cui facevano parte esponenti dell’attuale opposizione, a chiedere a Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario per il Giubileo, di inserire l’opera nel decreto giubilare.

La nota ricorda inoltre che la concessione demaniale è stata acquisita all’asta nell’ambito di una procedura fallimentare e che lo sgombero ha riguardato strutture considerate inagibili e occupate senza titolo. I rappresentanti della maggioranza riferiscono anche della presentazione di denunce per presunte aggressioni ai sorveglianti nell’area.

Il confronto con i cittadini e il futuro dei bilancioni

Respinta anche l’accusa di non aver cercato un dialogo con le persone coinvolte. I capigruppo ricordano le assemblee pubbliche organizzate sulla vicenda e il dibattito svolto in Consiglio comunale, durante il quale, secondo la loro ricostruzione, l’assemblea si sarebbe espressa a larghissima maggioranza, con l’astensione di alcuni consiglieri oggi all’opposizione.