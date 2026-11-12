Cerveteri, mesi di minacce e appostamenti: marito e moglie nel mirino di un estorsore

Cerveteri, 12 novembre 2026 – Avrebbe minacciato per mesi un uomo e la moglie, costringendo la vittima a consegnargli complessivamente circa 5mila euro. Un 36enne residente a Cerveteri, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Ladispoli con l’accusa di estorsione. I militari lo hanno bloccato mentre riceveva una busta contenente 500 euro in contanti.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Civitavecchia, erano iniziate lo scorso febbraio dopo una denuncia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata sottoposta per mesi a continue intimidazioni, appostamenti e telefonate minatorie, rivolte anche alla moglie convivente. Una situazione che avrebbe provocato un forte stato di paura nella famiglia, portando l’uomo a consegnare ripetutamente somme di denaro.

L’arresto è avvenuto in località Borgo San Martino, a Cerveteri, dove i Carabinieri avevano predisposto un servizio di appostamento in occasione dell’ennesima richiesta di denaro. Dopo la consegna dei 500 euro, i militari sono intervenuti recuperando l’intera somma.

Il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Tribunale di Civitavecchia. La sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria anche per presunti atti persecutori nei confronti della moglie della vittima.