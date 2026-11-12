Fiumicino, nuova Darsena Pescherecci verso il completamento: apertura prevista nel 2027

Completate le dighe esterne e la Banchina di Riva. Proseguono gli interventi per il nuovo approdo destinato alla flotta peschereccia, con 58 ormeggi previsti

Fiumicino, 12 novembre 2026 – Il nuovo porto commerciale di Fiumicino prende forma e i lavori raggiungono l’80% dell’avanzamento complessivo. Il primo stralcio del primo lotto, che comprende la Darsena Pescherecci e la viabilità di accesso, procede secondo il cronoprogramma aggiornato, con il completamento previsto entro la fine di luglio 2027. Un intervento destinato a cambiare l’organizzazione delle attività portuali e a garantire condizioni di ormeggio più sicure alla flotta peschereccia della città, la più numerosa del Lazio.

L’opera, realizzata a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, sta sorgendo alla destra del molo nord dell’attuale porto canale. Il cantiere ha già raggiunto una fase avanzata, con il completamento delle principali strutture esterne di protezione del nuovo bacino.

Porto commerciale di Fiumicino, lo stato dei lavori

Sono state realizzate le dighe di sopraflutto e sottoflutto, che costituiscono le opere esterne di difesa del porto. È attualmente in corso il completamento della mantellata esterna, necessaria alla protezione delle strutture.

La Banchina di Riva è stata completata nel luglio 2026, mentre proseguono a pieno ritmo gli interventi sulle strutture della Banchina Nord. È inoltre prossimo l’avvio della realizzazione dell’impalcato della Banchina Sud, così come delle operazioni di dragaggio del bacino portuale.

Secondo gli aggiornamenti sullo stato dell’opera, le attività procedono in linea con il programma dei lavori, che fissa l’ultimazione del primo stralcio alla fine di luglio 2027.

Nuova Darsena Pescherecci: dimensioni e ormeggi

La nuova infrastruttura sarà destinata a ospitare la flotta peschereccia di Fiumicino, attualmente ormeggiata nel porto canale. Il bacino avrà una lunghezza di 120 metri e una larghezza superiore ai 350 metri, con un’imboccatura di circa 190 metri.

L’antemurale si svilupperà per circa 400 metri, con una curvatura verso nord, mentre a ridosso della banchina adiacente al molo di sottoflutto saranno realizzati 58 ormeggi, destinati alle diverse attività della pesca professionale.

Gli spazi saranno riservati ai pescherecci, alle imbarcazioni della piccola pesca e alle turbosoffianti. Un’altra banchina, più lunga, accoglierà invece rimorchiatori, piloti e sommozzatori, separando così le diverse attività operative.

Cosa cambierà per il porto canale di Fiumicino

La realizzazione della nuova Darsena Pescherecci punta innanzitutto a migliorare la sicurezza delle imbarcazioni e degli equipaggi, riducendo le criticità legate all’attuale ormeggio e al transito all’interno del porto canale.