Fiumicino, scatta lo sgombero al Vecchio Faro. Baccini: “I bilancioni saranno ristrutturati”

Fiumicino, 12 novembre 2026 – Sgombero nell’area del vecchio Faro di Fiumicino, dove oggi, 12 novembre, le forze dell’ordine sono intervenute per mettere in sicurezza una zona da tempo al centro di problemi legati al degrado e alle occupazioni abusive. All’operazione hanno preso parte le forze di polizia e la Polizia locale di Fiumicino. A commentare l’intervento è il sindaco Mario Baccini, che ha annunciato il recupero dei bilancioni, le storiche strutture utilizzate per la pesca, attualmente pericolanti.

“La messa in sicurezza dell’area del vecchio Faro è un atto dovuto, indipendentemente dai progetti di sviluppo che la riguardano”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la necessità di garantire condizioni di sicurezza in una delle zone più caratteristiche del territorio.

Sgombero al vecchio Faro, un’area segnata da occupazioni abusive e violenze

L’intervento arriva dopo mesi di criticità nell’area del vecchio Faro, teatro in passato di occupazioni abusive, incendi ed episodi di violenza. Tra i fatti più gravi, l’aggressione avvenuta lo scorso 30 maggio ai danni di un addetto alla vigilanza, ferito dopo che due uomini si erano introdotti nell’area interdetta. Un episodio che aveva spinto il sindaco Baccini a denunciare pubblicamente le condizioni della zona e a informare il prefetto di Roma.

Il futuro dei bilancioni: “Saranno ristrutturati e restituiti alla città”

Lo sgombero riporta al centro dell’attenzione anche il destino dei bilancioni di Fiumicino, considerati parte della tradizione marinara locale. Il sindaco ha chiarito che le strutture saranno recuperate e destinate a nuove attività culturali: “I bilancioni sono pericolanti. Saranno integralmente ristrutturati e restituiti alla città in condizioni di sicurezza, per ospitare progetti culturali che valorizzino la tradizione della pesca a Fiumicino”, ha spiegato Mario Baccini.