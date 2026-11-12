LA DELIBERA
Fregene, via libera al progetto per via Santa Teresa di Gallura. Il progetto avviato 20 anni fa
La giunta comunale approva l’aggiornamento del progetto esecutivo. Previsto un nuovo collegamento con via Agropoli, nell’ambito delle opere di urbanizzazione del comprensorio
Fregene, 12 novembre 2026 – Un nuovo passo avanti per la riqualificazione di via Santa Teresa di Gallura e la realizzazione di una rotatoria di collegamento con via Agropoli, a Fregene. La Giunta comunale di Fiumicino, guidata dal sindaco Mario Baccini, ha approvato la variante al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del comprensorio. Il provvedimento, adottato il 29 ottobre 2026 con la deliberazione numero 242, riguarda interventi per un importo complessivo di 385.582,81 euro, comprensivo dei costi per la sicurezza.
L’approvazione interessa un progetto già autorizzato nel 2023, successivamente aggiornato dalla società Ala 97 S.p.A., incaricata dell’attuazione delle opere previste dagli accordi urbanistici. Gli interventi riguardano la sistemazione di via Santa Teresa di Gallura e la costruzione della rotatoria destinata a collegarla con via Agropoli.
Fregene, il progetto della nuova rotatoria e i costi
Nel dettaglio, il quadro economico approvato dalla Giunta prevede 276.372,80 euro per la ristrutturazione di via Santa Teresa di Gallura e 96.888,18 euro per la realizzazione della rotatoria. A queste somme si aggiungono 12.321,83 euro per gli oneri della sicurezza, portando l’importo totale a oltre 385mila euro.
Le opere saranno realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione, secondo il meccanismo previsto dalla convenzione urbanistica: il soggetto privato sostiene i costi degli interventi in compensazione delle somme dovute al Comune per le trasformazioni edilizie autorizzate. La deliberazione stabilisce inoltre che eventuali costi superiori agli oneri dovuti resteranno a carico del soggetto attuatore, senza conguagli da parte dell’amministrazione.
Un progetto avviato oltre vent’anni fa
Il progetto si inserisce in un percorso amministrativo avviato nel 2004, quando il Comune di Fiumicino approvò gli accordi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comprensorio di Fregene. La convenzione, sottoscritta con le società private coinvolte nell’attuazione del piano, prevedeva la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali a scomputo degli oneri concessori.
Nel corso degli anni, il programma è stato oggetto di aggiornamenti e proroghe, fino al maggio 2020, quando l’amministrazione comunale ha richiesto l’inserimento di una nuova rotatoria tra via Agropoli e via Santa Teresa di Gallura, opera inizialmente non contemplata nella convenzione urbanistica.
Nel marzo 2023 la Giunta aveva approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della strada e la realizzazione della rotatoria, seguito dal rilascio del relativo permesso di costruire alla società Ala 97 S.p.A.. Successivamente, la stessa società ha presentato una serie di aggiornamenti progettuali ed economici, attraverso documentazione depositata tra il 2024 e il 2026.
La nuova deliberazione della Giunta recepisce ora queste modifiche, approvando formalmente la variante al progetto esecutivo e confermando il quadro degli interventi previsti.