Fregene, via libera al progetto per via Santa Teresa di Gallura. Il progetto avviato 20 anni fa

Fregene, 12 novembre 2026 – Un nuovo passo avanti per la riqualificazione di via Santa Teresa di Gallura e la realizzazione di una rotatoria di collegamento con via Agropoli, a Fregene . La Giunta comunale di Fiumicino, guidata dal sindaco Mario Baccini , ha approvato la variante al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del comprensorio. Il provvedimento, adottato il 29 ottobre 2026 con la deliberazione numero 242, riguarda interventi per un importo complessivo di 385.582,81 euro , comprensivo dei costi per la sicurezza.

Nel corso degli anni, il programma è stato oggetto di aggiornamenti e proroghe, fino al maggio 2020, quando l’amministrazione comunale ha richiesto l’inserimento di una nuova rotatoria tra via Agropoli e via Santa Teresa di Gallura, opera inizialmente non contemplata nella convenzione urbanistica.