Gaza, raid israeliano sull’ospedale Nasser: sei morti, ucciso anche un chirurgo

L’attacco ha devastato parte della struttura sanitaria di Khan Younis, danneggiando sale operatorie e terapia intensiva. Israele sostiene di aver preso di mira militanti di Hamas

Gaza, 12 novembre 2026 – Sei morti, tra cui un chirurgo, e almeno 27 feriti. È il bilancio dell’attacco aereo israeliano che all’alba di giovedì 12 novembre ha colpito l’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Il bombardamento ha devastato il reparto di chirurgia del complesso sanitario, provocando danni alle sale operatorie, agli spazi destinati al recupero dei pazienti e all’unità di terapia intensiva. Tra le vittime figura il chirurgo generale Rizk Abu Shaira, identificato dal ministero della Sanità di Gaza.

Le immagini diffuse da Euronews mostrano l’interno dell’ospedale ridotto a un cumulo di macerie: soffitti crollati, strutture metalliche contorte, apparecchiature mediche danneggiate e detriti sparsi sui letti dei pazienti. I soccorritori hanno cercato tra le rovine, mentre all’esterno della struttura i familiari delle vittime si sono riuniti per pregare accanto ai corpi delle persone uccise.

Gaza, Israele rivendica l’attacco all’ospedale Nasser

L’esercito israeliano ha confermato di aver condotto il bombardamento, sostenendo che l’operazione fosse diretta contro un alto comandante di Hamas e altri militanti che, secondo la ricostruzione militare, avrebbero utilizzato l’ospedale come base operativa.

Le forze armate israeliane non hanno tuttavia presentato prove pubbliche a sostegno di queste affermazioni. Hamas respinge le accuse relative all’utilizzo delle strutture ospedaliere per finalità militari.

L’attacco ha interessato uno dei pochi ospedali ancora funzionanti nella Striscia, dove il sistema sanitario è stato gravemente compromesso da anni di guerra. I danni al reparto chirurgico e alle altre aree del complesso aggravano ulteriormente le difficoltà di assistenza alla popolazione.

Ospedali sotto attacco, i dati dell’OMS

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, dall’ottobre 2023 sono stati documentati 1.056 attacchi contro strutture e personale sanitario nella Striscia di Gaza, con un bilancio complessivo di 1.010 morti e 1.725 feriti.

L’OMS ha inoltre richiamato l’attenzione sul peggioramento delle condizioni umanitarie con l’arrivo dell’inverno. Piogge intense, inondazioni e basse temperature rischiano di aggravare una situazione già compromessa dai gravi danni alle reti idriche e ai sistemi di gestione delle acque reflue.

L’organizzazione ha ribadito la necessità di garantire l’accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari e la protezione delle strutture mediche. Il diritto internazionale umanitario riconosce infatti una tutela specifica agli ospedali e al personale sanitario, prevedendo condizioni rigorose per l’eventuale perdita della protezione delle strutture.