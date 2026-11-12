Chi si prende cura di un familiare, a Roma una giornata dedicata ai caregiver

All’Istituto Romano di San Michele la terza Giornata regionale del caregiver e dell’inclusione sociale. In programma visite specialistiche gratuite, un confronto sul «Durante e Dopo di noi» e l’ascolto delle Consulte della disabilità.

Roma – Accompagnare una persona cara alle visite, organizzare l’assistenza, trovare qualcuno che possa subentrare quando si ha bisogno di riposare o di curarsi. Per chi assiste un familiare con disabilità o non autosufficiente, anche poche ore libere possono dipendere dalla possibilità di contare su un aiuto.

È a queste persone e alle loro famiglie che la Regione Lazio dedica la terza Giornata regionale del caregiver e dell’inclusione sociale. L’appuntamento con «UNiamo Caregiver» è per sabato 21 novembre 2026, dalle 9.30 alle 18.30, all’ASP Istituto Romano di San Michele, in piazzale Antonio Tosti 4, nel quartiere Tor Marancia.

«Nessuno deve rinunciare a sé stesso per assistere chi ama», scrive il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel messaggio che accompagna il programma. L’assessore regionale all’Inclusione sociale, Massimiliano Maselli, richiama il ruolo delle famiglie e dei caregiver nella costruzione del progetto di vita della persona con disabilità, il percorso che coordina i sostegni a partire dai suoi bisogni e dalle sue scelte.

Dal «Durante e Dopo di noi» alle visite specialistiche gratuite

Il primo tavolo, alle 11, sarà dedicato al coordinamento tra servizi sociali e sanitari. Alle 11.30 il confronto sul «Durante e Dopo di noi» affronterà una domanda concreta per molte famiglie: quali sostegni si possono costruire oggi perché la persona con disabilità possa contare su un percorso di vita anche quando chi la assiste non sarà più in grado di farlo? Si parlerà degli strumenti giuridici a disposizione delle famiglie e del loro coinvolgimento nelle fondazioni di partecipazione.

A mezzogiorno saranno presentati alcuni percorsi per le persone con disabilità, tra cui il Centro regionale per l’autismo e il percorso Tobia, pensato per facilitare l’accesso alle cure quando le modalità ordinarie di visita risultano difficili. Alle 15 è previsto l’ascolto delle Consulte della disabilità, seguito alle 17.30 dalla performance teatrale «L’inclusione va in scena».

Durante la giornata, medici delle ASL e delle aziende ospedaliere del Lazio saranno a disposizione per consulenze e visite specialistiche gratuite. Per informazioni sulle prestazioni e sulle modalità di accesso, il programma indica il numero 06 8635 7841 e l’indirizzo info@uniamocaregiver.it.

Come chiedere il riconoscimento di caregiver familiare nel Lazio

La legge regionale 5/2024 riconosce il ruolo del caregiver familiare e prevede misure di sostegno. Chi vuole chiedere il riconoscimento può rivolgersi allo Sportello Caregiver presso il Punto unico di accesso (PUA) del proprio distretto. La richiesta viene valutata dall’équipe distrettuale e, se accolta, dà diritto al rilascio della CardGiver.