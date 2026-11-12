Guida Diabete in edicola il 13 novembre: 24 domande e 24 risposte

In Italia quasi 4 milioni di persone convivono con il diabete e circa 1,5 milioni potrebbero non sapere di avere la condizione. In questo contesto, venerdì 13 novembre uscirà in edicola con Il Sole 24 Ore la nuova Guida Diabete curata dal progetto editoriale 24Ore Salute.

La pubblicazione è pensata per fornire informazioni e indicazioni pratiche su prevenzione, diagnosi e gestione quotidiana della malattia. Realizzata con il contributo di specialisti, prende in esame i fattori di rischio, le strategie di prevenzione, i percorsi diagnostici e le opzioni terapeutiche disponibili.

Dalla prevenzione alla gestione quotidiana

La guida dedica spazio anche alle innovazioni tecnologiche applicate al diabete, tra cui il monitoraggio glicemico e i dispositivi impiantabili. Un capitolo specifico propone inoltre 24 domande e 24 risposte su temi concreti: controllo della glicemia, viaggi, attività fisica, sonno, benessere emotivo, scuola, lavoro e vita sessuale.

L’obiettivo è offrire a pazienti, familiari e operatori sanitari uno strumento accessibile per affrontare la vita quotidiana con una condizione cronica, insieme a informazioni sui percorsi di cura e sulle possibilità di prevenzione.

Screening, territorio e tecnologie digitali

La diffusione del diabete incide sulla spesa sanitaria pubblica e sulle politiche di prevenzione regionali e nazionali. Il testo indica nei programmi di screening mirato e nell’educazione terapeutica interventi che possono contribuire a limitare il ricorso a cure complesse e ospedalizzazioni.

Tra le esigenze organizzative vengono indicate una medicina territoriale più forte e una migliore integrazione tra cure primarie, specialistica diabetologica e servizi socio-sanitari, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili e alle aree con risorse limitate.

Il monitoraggio continuo della glicemia, i sistemi di infusione di insulina e la telemedicina sono presentati come strumenti in grado di trasformare la gestione della malattia. La loro diffusione richiede investimenti in formazione e infrastrutture, oltre a criteri di rimborsabilità che ne sostengano accessibilità ed equità.

La guida si inserisce in questo quadro come supporto informativo per cittadini e professionisti, con l’intento di tradurre le conoscenze specialistiche in indicazioni pratiche per la prevenzione e la gestione del diabete.