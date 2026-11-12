La produzione automotive cresce a settembre: ANFIA stima 520 mila veicoli nel 2026

A settembre 2026 la produzione dell’industria automotive italiana è cresciuta del 9,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi nove mesi dell’anno, l’incremento complessivo ha raggiunto l’11,2%, secondo i dati Istat elaborati da ANFIA.

Il risultato si colloca in controtendenza rispetto all’industria italiana nel suo complesso, rimasta pressoché stabile: a settembre la variazione è stata del -0,1%, mentre da gennaio a settembre la crescita si è fermata allo 0,3%.

Autoveicoli in aumento, componentistica ancora in calo

La performance più dinamica riguarda la fabbricazione di autoveicoli, salita del 22,2% su base annua a settembre e del 22,9% nei primi nove mesi. Nel solo mese sono state prodotte circa 24 mila autovetture, il 14,9% in più rispetto a settembre 2025.

Tra gennaio e settembre la produzione di auto ha raggiunto 224.970 unità, con una crescita del 25,7%. Considerando tutti gli autoveicoli, il totale è arrivato a 416.984 unità, in aumento del 15,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un recupero ha interessato anche carrozzerie, rimorchi e semirimorchi, la cui produzione è cresciuta del 10,3% a settembre dopo il calo a doppia cifra registrato in agosto. Il bilancio dei primi nove mesi resta tuttavia negativo, con una contrazione del 4,8%.

La componentistica automotive continua invece a mostrare un andamento più debole. A settembre la produzione è diminuita del 7,4% su base annua e nei primi nove mesi il calo è stato del 2,1%. I dati descrivono quindi una ripresa non uniforme lungo la filiera.

La distanza dai livelli produttivi del 2023

Gianmarco Giorda, Direttore Generale di ANFIA, ha richiamato l’attenzione sulla distanza tra i risultati attuali e i livelli produttivi considerati adeguati alla dimensione industriale del Paese.

Nel 2023 la produzione nazionale di autoveicoli si attestava intorno alle 800 mila unità. Per il 2026, ANFIA prevede invece un volume complessivo vicino a 520 mila veicoli. L’associazione auspica inoltre che i dossier europei in discussione rafforzino il principio della neutralità tecnologica “Made in Europe”, a sostegno delle produzioni realizzate nel continente e in Italia.

Export e fatturato del settore

Tra gennaio e luglio l’export italiano di autoveicoli ha raggiunto un valore di 10,82 miliardi di euro, contro 23,78 miliardi di importazioni. La Germania è stata il principale mercato di destinazione, con una quota del 16,5%, davanti a Stati Uniti, al 15%, e Francia, al 12,5%.

Per la componentistica, le esportazioni hanno totalizzato 15,34 miliardi di euro, con un saldo commerciale positivo di 3,80 miliardi.

Ad agosto il fatturato dell’automotive è cresciuto del 17%: il mercato interno è salito del 12% e le vendite verso l’estero del 20,3%. Nei primi otto mesi dell’anno l’aumento complessivo è stato del 6,5%. Nello stesso periodo, il fatturato della componentistica è cresciuto del 9,4% ad agosto e del 3% da inizio anno, mostrando un andamento commerciale più favorevole rispetto alla produzione.