La trappola della stanchezza: cosa si può nascondere dietro la pioggia di falsi allarmi

Prima gli aerei costretti a scendere in pista scortati dai caccia a Fiumicino, poi le email arrivate a tappeto nelle segreterie scolastiche, da Maccarese a Ostia, passando per Roma e migliaia di plessi in tutta Italia e nel resto d’Europa. Sul litorale romano, abituato a convivere con il principale hub aeroportuale del Paese e con la quotidianità delle aule, queste ultime settimane hanno imposto un copione fatto di evacuazioni, artificieri, controlli e rientri in classe o ai gate dopo qualche ora di attesa.