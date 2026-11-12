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La trappola della stanchezza: cosa si può nascondere dietro la pioggia di falsi allarmi
Allarmi bomba in tutta Europa: dopo l’iniziale allerta, il rischio dell’effetto “al lupo, al lupo” di Esopo sulla sicurezza
Prima gli aerei costretti a scendere in pista scortati dai caccia a Fiumicino, poi le email arrivate a tappeto nelle segreterie scolastiche, da Maccarese a Ostia, passando per Roma e migliaia di plessi in tutta Italia e nel resto d’Europa. Sul litorale romano, abituato a convivere con il principale hub aeroportuale del Paese e con la quotidianità delle aule, queste ultime settimane hanno imposto un copione fatto di evacuazioni, artificieri, controlli e rientri in classe o ai gate dopo qualche ora di attesa.
Nelle analisi a caldo è prevalsa una lettura tecnica: chi invia questi messaggi starebbe conducendo uno stress test sugli apparati di sicurezza occidentali. Misurare i tempi di risposta, osservare le procedure di evacuazione, calcolare quanto costa in termini economici e operativi far alzare in volo due Eurofighter o svuotare trecento istituti scolastici in una mattina. È una spiegazione plausibile, ma forse incompleta.
Ma c’è un’ipotesi più insidiosa, che riguarda meno la tecnologia e più la psicologia collettiva e istituzionale: la logica del “al lupo, al lupo”, mutuata dalla celeberrima favola di Esopo.
Ogni sistema di sicurezza, anche il più rodato, si regge su due pilastri: i protocolli e la soglia d’attenzione umana. Quando un allarme scatta una volta, la macchina risponde al massimo della tensione. Quando scatta dieci, cento o seimila volte nel giro di un mese — e per seimila volte si rivela un guscio vuoto — accade qualcosa di fisiologico. Subentra l’assuefazione.
Il dirigente scolastico esita un minuto in più prima di far uscire i ragazzi, il genitore sbuffa per il permesso di lavoro perso, l’operatore tende a catalogare l’ennesima mail come “il solito falso allarme” già prima di aver completato le verifiche.
È esattamente in quella fessura che si annida il rischio reale. Non nel caos di oggi, che pure paralizza intere giornate e brucia risorse pubbliche, ma nella normalizzazione del pericolo. L’obiettivo di chi orchestra queste campagne a basso costo potrebbe non essere quello di studiare come reagiamo, bensì quello di portarci a non reagire più con la stessa rapidità.
Logorare la catena di comando, stancare gli uomini sul campo, abituare l’opinione pubblica al rumore di fondo fino a far abbassare la guardia, preparando il terreno per un’azione vera — il redde rationem — nel momento in cui la soglia di vigilanza sarà scesa al minimo.
Per questo motivo la risposta delle istituzioni e dei cittadini non può essere la rassegnazione, né tantomeno la minimizzazione. Dal presidio sul territorio fino al coordinamento europeo, la sfida oggi non è soltanto individuare chi preme “invio” dietro server mascherati, ma impedire che la ripetizione del falso allarme anestetizzi la capacità di riconoscere quello vero.