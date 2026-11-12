Maltempo a Ladispoli, allerta per vento forte e mareggiate: chiude il Bosco di Palo

Ladispoli, 12 novembre 2026 – Vento forte, mareggiate e temporali in arrivo a Ladispoli, dove l’amministrazione comunale ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dal Dipartimento della Protezione civile. I fenomeni sono previsti a partire dalla mattinata di oggi, giovedì 12 novembre, e per le successive 24-36 ore. A scopo precauzionale, il Comune ha disposto la chiusura del Parco del Bosco di Palo per oggi e domani, venerdì 13 novembre.

Secondo l’avviso, sul territorio sono attesi venti forti o di burrasca, con possibili raffiche particolarmente intense, e mareggiate lungo le coste esposte. Previste anche precipitazioni sparse e diffuse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, accompagnate da piogge intense, raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Maltempo a Ladispoli, Bosco di Palo chiuso il 12 e 13 novembre

La decisione di chiudere temporaneamente il Parco del Bosco di Palo è stata adottata dall’amministrazione comunale in via precauzionale, alla luce delle condizioni meteorologiche previste nelle prossime ore.

Particolare attenzione è richiesta nelle zone alberate, lungo il litorale e nelle aree maggiormente esposte alle raffiche di vento. Il Comune invita i cittadini a limitare, per quanto possibile, gli spostamenti non necessari durante i temporali e a evitare la sosta in prossimità di alberi, impalcature e strutture che potrebbero risentire delle condizioni atmosferiche.