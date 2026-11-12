Minacce a oltre 6.000 scuole, il governo prepara nuovi criteri per gli sgomberi

Dopo le minacce a oltre 6.000 scuole, gli sgomberi dipenderanno da riscontri concreti

La raffica di minacce di bomba che ieri ha coinvolto oltre 6.000 scuole in tutta Italia spinge il governo a cambiare le procedure per la gestione degli allarmi. L’indicazione di fondo è limitare le evacuazioni automatiche quando non emergano elementi specifici che facciano ritenere plausibile un pericolo reale.

La sola ricezione di una comunicazione intimidatoria, anche se inviata contemporaneamente a numerosi istituti, non sarà considerata sufficiente per ordinare lo sgombero. Le autorità dovranno valutare la credibilità dell’avviso e la presenza di riscontri concreti.

Il protocollo sarà definito dal Cisr

Il nuovo orientamento sarà formalizzato oggi pomeriggio nel protocollo operativo comune, durante la riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr). L’impostazione di base delle misure è già operativa e riguarda tutte le amministrazioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni.

Tra gli elementi che potranno giustificare misure straordinarie rientrano informazioni dettagliate sull’eventuale ordigno, segnalazioni sostenute da rilevazioni tecniche o fonti di intelligence, evidenze sul posto ed elementi logistici verificabili rapidamente dalle autorità competenti.

L’ondata di messaggi ha interessato istituti da Milano a Roma e fino a Palermo, provocando in diversi casi controlli, evacuazioni temporanee e l’intervento delle forze dell’ordine. Gli accertamenti degli artificieri della polizia e dei carabinieri non hanno finora evidenziato la presenza di ordigni.

Il ruolo dei prefetti e l’aggiornamento dei piani scolastici

Il protocollo non elimina la possibilità di evacuare gli edifici. Il potere di ordinare lo sgombero resta ai prefetti, che potranno adottare misure di emergenza quando emergano circostanze concrete tali da configurare un rischio effettivo per la sicurezza pubblica.

Le nuove indicazioni puntano inoltre a rafforzare il coordinamento tra scuole, forze di polizia, vigili del fuoco e protezione civile, attraverso canali di comunicazione più rapidi e criteri condivisi per verificare le segnalazioni.

Le scuole dovranno aggiornare i piani di emergenza in linea con le indicazioni. La minore propensione agli sgomberi automatici potrebbe ridurre le interruzioni didattiche causate da falsi allarmi, ma richiederà una maggiore capacità di valutazione rapida e strumenti di verifica sul territorio.