Minturno, illuminazione pubblica: consumi giù del 54%, risparmi per 1,3 milioni l’anno

Minturno, 12 novembre 2026 – Consumi energetici ridotti del 54% e un risparmio stimato di 1,3 milioni di euro all’anno per l’illuminazione pubblica. Sono i risultati dell’intervento di efficientamento energetico realizzato dal Comune di Minturno, che ha portato alla sostituzione di oltre 5mila punti luce con tecnologia LED e all’ammodernamento degli impianti sul territorio. A tracciare il bilancio è il sindaco Gerardo Stefanelli, che sottolinea come la riduzione dei costi consenta all’amministrazione di preservare risorse destinate ai servizi sociali.

“Per il 2026 stimiamo una spesa di 1,2 milioni di euro contro i 2,5 milioni che avremmo sostenuto con il vecchio impianto, senza LED e alle tariffe attuali: 1,3 milioni circa in meno ogni anno”, spiega il primo cittadino. Il confronto riguarda quindi la spesa prevista per quest’anno e quella che, secondo le stime comunali, sarebbe stata necessaria mantenendo il precedente sistema di illuminazione. “Senza questa scelta, per pagare le bollette avremmo dovuto sottrarre risorse alla spesa sociale. Oggi quelle risorse restano ai servizi per i cittadini”, aggiunge Stefanelli.

Illuminazione pubblica a Minturno, sostituiti oltre 5mila lampioni

L’intervento ha interessato l’intera infrastruttura dell’illuminazione pubblica, con la sostituzione di 5.149 corpi illuminanti con tecnologia LED e l’installazione di 87 nuovi pali. Sono stati inoltre adeguati alle normative tutti i 198 quadri elettrici e realizzati circa 2.590 metri di nuova linea elettrica, sia interrata sia aerea.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, gli impianti sono stati adeguati alle disposizioni europee e nazionali in materia di sicurezza e prevenzione dell’inquinamento luminoso. L’ammodernamento consentirebbe inoltre di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale del servizio.

“Un intervento che ci permette di stimare quest’anno un calo dei consumi del 54% rispetto al 2023 e un risparmio ambientale di ben 306 tonnellate di CO2 evitate”, sottolinea il sindaco.

La convenzione Consip e il risparmio sulle bollette

Alla base dell’operazione c’è l’adesione del Comune, avvenuta nel giugno 2024, alla convenzione Consip per il Lotto 8 dell’Italia centrale, affidata a Enel Sole. L’accordo prevede un canone di servizio che comprende la fornitura di energia elettrica, la manutenzione degli impianti e gli investimenti necessari all’ammodernamento della rete.

“Il fornitore e le condizioni contrattuali sono stati definiti dalla gara nazionale. Noi abbiamo scelto, come centinaia di altri Comuni, di aderire”, precisa Stefanelli, spiegando che la convenzione ha consentito all’amministrazione di programmare gli interventi e contenere l’esposizione alle oscillazioni dei prezzi dell’energia.

“Il canone del servizio, che comprende energia, manutenzione e investimenti, ci ha messo al riparo dalla volatilità dei prezzi e dai rincari di questi anni attraverso un costo dell’energia indicizzato”, conclude il primo cittadino.