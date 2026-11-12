Roma, 12 novembre 2026 – Nuovi allarmi bomba nelle scuole italiane, con evacuazioni e interruzioni delle lezioni in diversi istituti tra Liguria, Lazio e Sicilia. Dopo le minacce dei giorni scorsi, anche oggi sono arrivate email intimidatorie che hanno fatto scattare controlli e misure precauzionali. Le segnalazioni hanno interessato scuole di Genova, Diano Marina, Bordighera, Taggia, Palermo e Roma, mentre un’altra minaccia, ritenuta infondata, è stata indirizzata anche a Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio.

Nella Capitale sono in corso le ispezioni delle forze dell’ordine in diversi istituti scolastici, mentre a Palermo il liceo classico Umberto è stato evacuato dopo la ricezione di un messaggio che annunciava una strage di studenti e personale alle 10:50.

Allarme bomba nelle scuole della Liguria, evacuati diversi istituti

In Liguria le minacce hanno interessato alcune scuole di Genova e diversi istituti del Ponente, in particolare nei comuni di Diano Marina, Bordighera e Taggia. A seguito delle segnalazioni, arrivate via email e in alcuni casi indirizzate direttamente ai dirigenti scolastici, sono state disposte evacuazioni precauzionali degli studenti. Secondo le informazioni disponibili, nella maggior parte degli istituti coinvolti gli alunni sono già rientrati nelle rispettive classi, consentendo la ripresa delle attività didattiche. Situazione diversa nel Tigullio, dove le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’allerta meteo arancione per le forti piogge, indipendentemente dagli allarmi bomba.

Palermo, email annuncia una strage alle 10:50: evacuato il liceo Umberto

Un nuovo messaggio intimidatorio è arrivato anche al liceo classico Umberto di Palermo, dove la dirigenza scolastica ha deciso di evacuare l’edificio e far terminare anticipatamente le lezioni.

Nella comunicazione inviata alle famiglie, la scuola ha spiegato che un’email proveniente da un indirizzo sconosciuto annunciava una strage di studenti e personale alle 10:50.

“Poiché stamattina è pervenuto alla posta elettronica della scuola un messaggio da indirizzo sconosciuto che preannunciava strage degli alunni e del personale alle ore 10:50 in punto, pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa”, si legge nell’avviso trasmesso ai genitori.

La dirigenza ha quindi comunicato la conclusione anticipata delle attività didattiche per tutte le classi, adottando la misura in via precauzionale.

Nuovi allarmi bomba anche nelle scuole di Roma: controlli in corso

Le email con minacce di attentati sono arrivate nuovamente anche in diverse scuole di Roma. Le segnalazioni hanno fatto scattare ulteriori verifiche negli istituti interessati, sebbene il numero degli allarmi risulti inferiore rispetto a quello registrato nella giornata precedente.

Secondo quanto si apprende, le forze dell’ordine stanno effettuando controlli e ispezioni, che al momento non hanno fornito riscontri concreti alle minacce ricevute.

Le nuove segnalazioni si aggiungono a quelle che avevano già coinvolto numerose scuole della Capitale e del Lazio, determinando l’intervento delle autorità e l’adozione di misure precauzionali.

Falsa minaccia di bomba anche a Palazzo Chigi

La nuova ondata di messaggi intimidatori ha raggiunto anche Palazzo Chigi, sede del Governo. Un’email ha annunciato un presunto allarme bomba, accompagnato dalla richiesta di dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La segnalazione è stata tuttavia considerata un falso allarme. Dalla sede del Governo è stato spiegato che non sono stati disposti controlli, poiché la comunicazione è stata ritenuta la ripetizione di una minaccia già giudicata infondata.