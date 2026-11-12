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Pattinaggio di Figura, 4 Azzurri allo Skate America: al via la quarta tappa dell’ISU Grand Prix

12 novembre 2026 | 11:32
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Pattinaggio di Figura, 4 Azzurri allo Skate America: al via la quarta tappa dell&#8217;ISU Grand Prix

La competizione nello Stato di Washington dal 13 al 15 novembre

Everett, 12 novembre 2026 – Da venerdì 13 a domenica 15 novembre la Angel of the Winds Arena di Everett (Usa, Stato di Washington) ospiterà Skate America, quarta delle sei tappe dell’ISU Grand Prix of Figure Skating, ovvero il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, arrivato alla sua trentaduesima edizione.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con quattro atleti.

Nel settore maschile pattineranno Daniel Grassl (Fiamme Oro), che farà il suo esordio stagionale nel contesto del Grand Prix, e Nikolaj Memola (Fiamme Oro), alla sua seconda apparizione dopo aver chiuso al nono posto il GP de France.

Inoltre, nella danza, parteciperanno Noemi Maria Tali e Noah Lafornara (Fiamme Azzurre/Icelab), a loro volta al secondo impegno stagionale dopo essersi piazzati settimi a Skate Canada.

Questo il programma delle gare che vedranno impegnati gli azzurri a Skate America, con gli orari del nostro Paese.

Sabato 14 novembre

ore 4:00, programma corto maschile

ore 23:00, rhythm dance

Domenica 15 novembre

ore 3:25, programma libero maschile

ore 20:10, danza libera

Qui tutte le informazioni relative a Skate America, compresi risultati e programma completo.

Questo il calendario completo dell’ISU Grand Prix of Figure Skating 2026-2027:

23-25 ottobre: Grand Prix de France (Angers)

30 ottobre-1 novembre: Skate Canada (Kelowna)

6-8 novembre: Cup of China (Shenzhen)

13-15 novembre: Skate America (Everett)

20-22 novembre: Finlandia Trophy (Helsinki)

27-29 novembre: NHK Trophy (Nagoya)

10-13 dicembre: Finali (Chongching)

La copertura televisiva sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).

Foto Diego Barbieri/FISG (da Ufficio Stampa FISG)

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