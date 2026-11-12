IL FATTO|
Roma, allarme bomba interrompe la festa di compleanno a scuola: la sorpresa dei Carabinieri
La festa di un alunno interrotta dalle minacce arrivate via email. Il giorno dopo i militari tornano in classe con un regalo per il bambino
Roma, 12 novembre 2026 – Doveva essere una giornata di festa, tra compagni di classe e candeline da spegnere, ma l’allarme bomba a scuola ha interrotto il compleanno di un bambino di 10 anni. È accaduto all’Istituto Comprensivo «Dante Alighieri» di via Cassiodoro, a Roma, dove ieri, 11 novembre, gli alunni sono stati evacuati dopo l’arrivo di un’email contenente una minaccia di attentato. Per il piccolo Angelo, nome di fantasia, che proprio quel giorno festeggiava il compleanno, la ricorrenza si è così trasformata in una giornata di paura e delusione. A restituirgli il sorriso ci hanno pensato i Carabinieri della Stazione di Roma Prati, tornati questa mattina nell’istituto con una sorpresa speciale.
I militari si erano recati nella scuola per acquisire formalmente alcuni documenti relativi all’allarme del giorno precedente. Una volta arrivati, accompagnati dalla dirigente scolastica Valeria Defina, hanno deciso di fare visita al bambino, rimasto particolarmente dispiaciuto per l’interruzione della festa.
La sorpresa dei Carabinieri dopo l’allarme bomba
I Carabinieri hanno consegnato ad Angelo un modellino giocattolo dell’Alfa Romeo Giulia dell’Arma, trasformando la visita in un momento di festa per lui e per i compagni di classe.
Un gesto nato dalla volontà di far recuperare al piccolo festeggiato almeno una parte della giornata che l’evacuazione aveva improvvisamente interrotto.
La sorpresa è arrivata all’indomani delle minacce di attentati che hanno interessato numerosi istituti scolastici italiani, costringendo studenti, insegnanti e personale a confrontarsi con momenti di apprensione e con le procedure di sicurezza.
All’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, la visita dei militari ha avuto così un significato diverso rispetto agli accertamenti legati all’allarme: per Angelo, la possibilità di festeggiare finalmente i suoi 10 anni insieme ai compagni, lasciandosi alle spalle la preoccupazione del giorno precedente.