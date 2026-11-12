Roma, allarme bomba interrompe la festa di compleanno a scuola: la sorpresa dei Carabinieri

Roma, 12 novembre 2026 – Doveva essere una giornata di festa, tra compagni di classe e candeline da spegnere, ma l’allarme bomba a scuola ha interrotto il compleanno di un bambino di 10 anni. È accaduto all’Istituto Comprensivo «Dante Alighieri» di via Cassiodoro, a Roma, dove ieri, 11 novembre, gli alunni sono stati evacuati dopo l’arrivo di un’email contenente una minaccia di attentato. Per il piccolo Angelo, nome di fantasia, che proprio quel giorno festeggiava il compleanno, la ricorrenza si è così trasformata in una giornata di paura e delusione. A restituirgli il sorriso ci hanno pensato i Carabinieri della Stazione di Roma Prati, tornati questa mattina nell’istituto con una sorpresa speciale.