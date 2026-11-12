Roma-Fiumicino, prende forma il nuovo svincolo per Commercity: arriva il sovrappasso

Fiumicino, 12 novembre 2026 – Chiusura notturna in programma sull’autostrada A91 Roma-Fiumicino per consentire l’installazione del nuovo sovrappasso che collegherà l’arteria stradale all’area Est di Commercity. Lo stop alla circolazione è previsto dalle 21 di sabato 21 novembre alle 6 di domenica 22 novembre 2026 , nell’ambito dei lavori di completamento dello svincolo di interconnessione realizzato da Aeroporti di Roma SpA . Il programma operativo resta tuttavia soggetto a conferma definitiva.

L’intervento interesserà il tratto autostradale in corrispondenza del chilometro 16,100 , dove è prevista la posa dell’impalcato in acciaio del nuovo cavalcavia. Si tratta di un’operazione particolarmente delicata, che richiederà l’adozione di specifiche misure di sicurezza per gli automobilisti e per il personale impegnato nel cantiere.

Secondo quanto comunicato, la chiusura temporanea dell’A91 è programmata in entrambe le direzioni di marcia, con differenti modalità di gestione della circolazione a seconda della provenienza dei veicoli.

Per chi viaggia da Roma verso Fiumicino , sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo Cargo, al chilometro 15,850 . Da qui gli automobilisti dovranno proseguire lungo la viabilità alternativa, che sarà opportunamente segnalata.

Per chi proviene da Fiumicino ed è diretto verso Roma , invece, le limitazioni previste interesseranno esclusivamente la viabilità comunale del territorio di Fiumicino, senza coinvolgere la carreggiata autostradale di competenza Anas.

L’opera rientra nel progetto di realizzazione di un nuovo sistema di collegamenti tra l’ autostrada Roma-Fiumicino e l’area Est di Commercity , con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alle zone logistiche e aeroportuali a servizio dello scalo internazionale Leonardo da Vinci .

Il nuovo svincolo è infatti destinato a integrare la rete autostradale con la viabilità di accesso alle aree dedicate alle attività logistiche, attraverso un collegamento che comprende anche il sovrappasso attualmente in costruzione. L’intervento è realizzato da Aeroporti di Roma e costituisce una delle opere previste per il potenziamento dell’accessibilità del comparto.