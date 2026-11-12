Roma, getta 3 chili di droga dall’ottavo piano per sfuggire alla polizia… ma gli è andata male

Roma, 12 novembre 2026 – Ha tentato di liberarsi di oltre tre chili di hashish lanciando uno zaino dal balcone dell’ottavo piano, pochi istanti prima che la Polizia entrasse nel suo appartamento per una perquisizione. Il tentativo di nascondere la droga, però, non è sfuggito agli agenti che avevano già circondato l’edificio. È accaduto nel quartiere Alessandrino, a Roma, dove un 30enne romano è stato arrestato dalla Polizia di Stato, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione è stata condotta dagli investigatori del V Distretto Prenestino e del Commissariato di Frascati, che da tempo tenevano sotto osservazione l’immobile e gli spostamenti dell’uomo. Secondo l’ipotesi investigativa, l’appartamento sarebbe stato utilizzato come base per lo stoccaggio della droga, presumibilmente destinata alla vendita.

Lancia la droga dal balcone, ma gli agenti avevano circondato il palazzo

A confermare i sospetti degli investigatori è stato inizialmente Nelly, il cane antidroga della Questura di Roma, che ha segnalato la possibile presenza di sostanze stupefacenti nell’abitazione.

Quando i poliziotti hanno invitato il trentenne ad aprire la porta, l’uomo avrebbe cercato di disfarsi delle prove gettando uno zaino dal balcone, nel tentativo di far trovare agli agenti un appartamento apparentemente privo di droga. La manovra si è rivelata inutile: gli investigatori avevano già predisposto un servizio di controllo anche all’esterno dello stabile e hanno immediatamente recuperato la borsa.

All’interno sono stati trovati oltre tre chili di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una macchina per il sottovuoto.

Nel frattempo, dopo una lunga trattativa, i poliziotti sono riusciti a entrare nell’appartamento, nonostante la resistenza che, secondo quanto riferito dalla Questura, sarebbe stata opposta dal trentenne.

Droga nascosta anche in salotto, sequestrato un cellulare

La perquisizione ha permesso di individuare ulteriori dosi di hashish nel salotto, insieme ad alcuni coltelli sporchi di sostanza stupefacente, che secondo gli investigatori sarebbero stati utilizzati per tagliare e preparare la droga destinata alla vendita al dettaglio.

Gli agenti hanno inoltre recuperato un telefono cellulare che il giovane avrebbe gettato su un balcone adiacente prima dell’irruzione. Il dispositivo è stato sequestrato ed è attualmente oggetto di ulteriori accertamenti investigativi.

Per il 30enne è quindi scattato l’arresto. In sede di convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.