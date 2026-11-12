Roma, l’incubo di una 15enne sulla metro: perseguitata per mesi, poi palpeggiata dal clochard 39enne

Pedinamenti e molestie da gennaio: la ragazza aveva cambiato le proprie abitudini. L’uomo è stato arrestato

Roma, 12 novembre 2026 – L’avrebbe perseguitata per mesi durante il tragitto verso scuola, fino ad afferrarla e palpeggiarla mentre cercava di scendere dalla metropolitana. Una studentessa di 15 anni è stata vittima di una presunta violenza sessuale aggravata alla fermata Policlinico della metro B di Roma. Un uomo di 39 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore e atti persecutori.

L’episodio è avvenuto nella mattinata del 4 novembre, intorno alle 7:40. Secondo la ricostruzione investigativa, il 39enne sarebbe salito sul convoglio a una fermata precedente, avvicinandosi ripetutamente alla studentessa nonostante i suoi tentativi di allontanarsi. Quando le porte si sono aperte alla stazione Policlinico, l’uomo l’avrebbe afferrata e palpeggiata con violenza mentre cercava di uscire dal vagone.

Quindicenne aggredita sulla metro B, un passeggero blocca l’uomo

Le grida e il pianto della ragazza hanno attirato l’attenzione delle persone presenti. Il 39enne avrebbe tentato di fuggire risalendo sul treno diretto verso il capolinea opposto, ma un passeggero presente sulla banchina è intervenuto per fermarlo, riuscendo a trattenerlo nonostante i violenti spintoni ricevuti.

In suo aiuto sono arrivati alcuni militari dell’Aeronautica Militare che si trovavano di passaggio. Poco dopo è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, allertata dalla Centrale Operativa, che ha immobilizzato l’uomo e proceduto all’arresto.

Pedinamenti e molestie da gennaio: la ragazza aveva cambiato le proprie abitudini

Gli accertamenti successivi e la querela presentata presso gli uffici dell’Arma avrebbero fatto emergere una situazione che andava avanti da diversi mesi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, già da gennaio il 39enne avrebbe preso di mira la studentessa durante il suo abituale percorso verso la scuola.

L’uomo l’avrebbe seguita sui vagoni della metropolitana, avvicinandosi insistentemente e rivolgendole sguardi, gesti come baci e ingiurie immotivate. Gli investigatori hanno inoltre raccolto elementi relativi a un precedente episodio di molestie.

Una situazione che, secondo la denuncia, avrebbe provocato nella quindicenne un grave e prolungato stato d’ansia, tanto da costringerla a modificare le proprie abitudini quotidiane. Per timore di incontrare nuovamente l’uomo, la ragazza aveva iniziato a chiedere ai familiari di accompagnarla oppure a organizzarsi con le compagne per non viaggiare mai sola.

Arresto convalidato, disposto il divieto di dimora a Roma

Il 39enne è stato condotto nelle aule giudiziarie di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Roma.