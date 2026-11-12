Ryanair annuncia l’aumento dei biglietti: “La prossima estate alzeremo i prezzi”

Roma, 12 novembre 2026 – Volare costerà di più nel 2027, anche con Ryanair. Ad annunciarlo è Eddie Wilson, amministratore delegato della compagnia aerea irlandese, che in un’intervista a La Stampa, ripresa dall’agenzia GEA, anticipa un aumento delle tariffe per la prossima stagione estiva. A pesare sui prezzi dei biglietti sarà soprattutto il costo del carburante, finora contenuto grazie a contratti stipulati prima della crisi in Medio Oriente. Ma l’intervento del manager va oltre i rincari: Wilson esprime forti perplessità anche sul futuro dell’aeroporto di Roma Fiumicino e sull’integrazione di Ita Airways nel gruppo Lufthansa.

Il messaggio ai viaggiatori è chiaro: le condizioni che hanno permesso alle compagnie di limitare gli aumenti non dureranno ancora a lungo. E l’effetto, secondo il numero uno di Ryanair, si farà sentire sui prezzi dei voli.

Ryanair, perché i biglietti aumenteranno nel 2027

«La prossima estate aumenteremo i prezzi», annuncia Wilson, spiegando le ragioni economiche alla base della decisione.

«Quest’anno avevamo contratti sul carburante stipulati prima della crisi in Medio Oriente, ma quelle coperture scadono. I costi aumentano e tutte le compagnie dovranno alzare le tariffe per compensarli. Anche noi».

Il riferimento è ai contratti che consentono ai vettori di acquistare carburante a condizioni stabilite in anticipo, riducendo l’esposizione alle oscillazioni dei prezzi. Con la progressiva scadenza di queste coperture, le compagnie dovranno confrontarsi maggiormente con i costi attuali del mercato.

L’aumento annunciato per l’estate 2027 non riguarda quindi soltanto Ryanair. Secondo Wilson, l’intero settore sarà costretto a rivedere le proprie tariffe per compensare le maggiori spese operative.

Il manager non indica, però, una percentuale precisa dei rincari né specifica quali rotte saranno maggiormente interessate. L’entità degli aumenti resta dunque da definire.

Le dichiarazioni confermano quanto Wilson aveva già anticipato il 1° ottobre, quando aveva annunciato un aumento dei biglietti Ryanair a causa del carburante, sostenendo tuttavia che i rincari della compagnia sarebbero rimasti inferiori a quelli della concorrenza.

Il rischio per le compagnie aeree: «Alcune subiranno troppi danni»

L’amministratore delegato del vettore irlandese si sofferma anche sulle conseguenze che l’aumento dei costi potrebbe avere per le altre compagnie: “Alcune compagnie non arriveranno in tempo a farlo, perché avranno già subito troppi danni. Noi non siamo contenti quando arriva una crisi, ma ci prepariamo”, afferma Wilson.

Il manager rivendica la solidità finanziaria di Ryanair come uno degli elementi che consentirebbero alla società di affrontare le difficoltà del mercato: “Avere un bilancio solido serve anche a questo: mantenere gli impegni mentre gli altri sono in difficoltà”.

Fiumicino nel mirino di Ryanair: “Non sarà mai la nuova Dubai”

Nell’intervista Wilson torna anche sul futuro dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, uno dei principali scali del Paese e punto centrale delle strategie di sviluppo del trasporto aereo italiano.

Il giudizio espresso dal manager è netto: “Fiumicino non sarà mai la nuova Dubai”. Una posizione critica che si inserisce nelle valutazioni già formulate dalla compagnia sullo sviluppo dello scalo romano. Ryanair ha più volte contestato i costi aeroportuali di Fiumicino e le limitazioni operative dell’aeroporto di Ciampino, ritenendoli ostacoli alla propria crescita nella Capitale. Già a ottobre Wilson aveva sostenuto che il potenziamento delle infrastrutture non garantisce automaticamente l’arrivo di nuove compagnie e di ulteriori passeggeri, richiamando la necessità di mantenere condizioni economiche competitive per gli operatori.

L’affermazione su Fiumicino rappresenta quindi il giudizio del dirigente di Ryanair, non una valutazione condivisa da tutti gli operatori del settore. Lufthansa, al contrario, presenta lo scalo romano come il sesto hub del proprio gruppo, nell’ambito dell’integrazione con Ita Airways.

Ita Airways e Lufthansa, le accuse di Wilson

Un altro passaggio dell’intervista riguarda il rapporto tra Ita Airways e Lufthansa, con Wilson che contesta le strategie del gruppo tedesco. Secondo l’amministratore delegato di Ryanair, Lufthansa “sfrutta Ita Airways per portare le rotte migliori verso Francoforte e Monaco”. Si tratta di una valutazione critica sulla distribuzione dei collegamenti all’interno del gruppo, che Wilson considera potenzialmente penalizzante per il vettore italiano.

La posizione espressa da Ryanair si contrappone alla strategia illustrata ufficialmente da Lufthansa, che presenta l’integrazione con Ita Airways come un’opportunità per ampliare i collegamenti e le possibilità di coincidenza dei passeggeri attraverso la propria rete internazionale.