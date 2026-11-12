Sabato tra schiarite e rovesci, domenica piogge e temporali in molte regioni

Sabato 14 novembre schiarite e piovaschi intermittenti, poi domenica 15 novembre nuovo peggioramento con piogge e temporali.

Il fine settimana sarà segnato da una breve pausa dell’instabilità, seguita da un nuovo peggioramento. Dopo un venerdì 13 novembre con piogge e rovesci al Nord e al Centro, il sabato 14 novembre offrirà maggiori schiarite, mentre la domenica 15 novembre porterà piogge e temporali su diverse regioni.

Venerdì 13 novembre tra rovesci e temperature in rialzo

Al Nord il tempo sarà a tratti instabile, con fenomeni inizialmente intensi su Est Liguria, Emilia Romagna e Nordest. Sono attese condizioni più soleggiate sulle Alpi e al Nordovest, mentre le temperature massime saliranno tra 14 e 19 °C.

Piogge e rovesci, anche temporaleschi, interesseranno Toscana, alto Lazio, Marche e Umbria. In Abruzzo i fenomeni saranno più sporadici. Al Sud il tempo resterà variabile sulle regioni tirreniche, con qualche rovescio in Campania e maggiori schiarite altrove; massime in rialzo tra 20 e 25 °C.

Sabato 14 novembre prevalgono le schiarite

Sabato sono previste nubi sparse e schiarite al Nord, più ampie sul Nordest. Al Nordovest aumenteranno gli addensamenti, con deboli fenomeni serali sull’ovest delle Alpi. Le temperature saranno in diminuzione, con valori massimi tra 12 e 15 °C.

Al Centro qualche pioggia potrà insistere fino al mattino in Abruzzo e nel basso Lazio, mentre sulle altre regioni prevarranno condizioni più soleggiate e asciutte. Al Sud saranno possibili piovaschi intermittenti su Sardegna e zone peninsulari, con più sole su Sicilia e aree ioniche.

Domenica 15 novembre torna il maltempo

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un nuovo peggioramento. Al Nord le nubi si estenderanno da ovest verso est, con piogge più frequenti in serata su Nordovest e Lombardia. Le massime scenderanno tra 9 e 13 °C.

Piogge e temporali interesseranno le regioni tirreniche, l’Umbria e le Marche, risultando più sporadici in Abruzzo e attenuandosi in serata. Al Sud sono attesi piogge e rovesci in Sardegna, in intensificazione anche in Campania e in estensione a Lucania e Puglia.