Sicurezza nazionale, Meloni cerca l’unità con le opposizioni: il vertice a Palazzo Chigi

Due ore di confronto dopo le minacce a migliaia di scuole. La premier parla di un incontro produttivo, Schlein e Conte chiedono proposte concrete. Sul tavolo cybersicurezza, possibili interferenze straniere e nuovi protocolli

Roma, 12 novembre 2026 – Un appello all’unità nazionale di fronte alle minacce informatiche, ma anche un confronto serrato sulle responsabilità del Governo e sulle risorse destinate alla sicurezza. È questo il quadro emerso dal vertice convocato da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi con i leader delle opposizioni, all’indomani degli allarmi bomba che hanno raggiunto oltre seimila scuole italiane. Una riunione durata circa due ore, durante la quale si è discusso non soltanto delle email minatorie, ma anche di cybersicurezza, attacchi hacker, possibili operazioni di destabilizzazione e protezione delle infrastrutture pubbliche. Dal confronto è emersa una disponibilità comune alla collaborazione istituzionale, accompagnata però da divergenze sulle misure da adottare. Intanto, il Governo ha chiarito le procedure per gestire eventuali nuove minacce: niente evacuazioni automatiche in assenza di elementi concreti di pericolo.

Meloni chiede unità: «Un colloquio franco ma produttivo»

Al tavolo di Palazzo Chigi, oltre alla presidente del Consiglio, erano presenti i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Luca Ciriani, insieme ai sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

Per le opposizioni hanno partecipato Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Riccardo Magi ed Edoardo Ziello, quest’ultimo in rappresentanza di Futuro Nazionale.

Meloni ha aperto il confronto illustrando il quadro delle segnalazioni raccolte dalle autorità e ha rivolto un appello all’unità delle forze politiche, sottolineando la necessità di non alimentare ulteriori tensioni in una fase delicata per la sicurezza nazionale.

Successivamente, a margine del vertice della Comunità politica europea a Dublino, la premier ha commentato positivamente l’incontro: “Voglio ringraziare ancora le opposizioni per la loro partecipazione perché è stato un colloquio assolutamente franco ma io penso anche produttivo”, ha dichiarato. La presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza di mostrare una classe dirigente capace di confrontarsi oltre le divisioni politiche, precisando però che la collaborazione non comporta un sostegno automatico alle decisioni dell’esecutivo: “Chiaramente il governo non chiede alcuna delega in bianco», ha aggiunto.

Allarmi bomba nelle scuole, il rischio di una strategia per creare il caos

A rendere necessario il confronto è stata soprattutto la vasta diffusione di email anonime contenenti minacce di attentati, che l’11 novembre hanno raggiunto circa 6.300 istituti scolastici italiani, provocando evacuazioni, controlli delle forze dell’ordine e interruzioni delle lezioni. Secondo l’Associazione nazionale presidi, oltre 300 scuole hanno disposto l’evacuazione degli edifici. Le verifiche effettuate non hanno portato al ritrovamento di ordigni.

La presidente del Consiglio ha interpretato la sequenza degli allarmi come un tentativo di diffondere paura e disorientamento, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di segnalazioni legate ad attività informatiche e minacce che hanno interessato anche altri settori. Il possibile collegamento con operazioni di guerra ibrida, cioè azioni volte a destabilizzare un Paese attraverso strumenti informatici e di disinformazione, è uno degli aspetti al centro dell’attenzione delle autorità. Non è stata tuttavia accertata pubblicamente una responsabilità specifica per la campagna di email.

Schlein e Conte: “Le proposte spettano al Governo”

Nonostante il clima istituzionale, le opposizioni hanno espresso perplessità sui contenuti della riunione. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha lamentato l’assenza di indicazioni operative sufficientemente dettagliate: “Oggi non ci hanno fatto alcuna proposta concreta”, ha dichiarato, ribadendo che la discussione dovrà proseguire nelle sedi istituzionali competenti. “Bene il confronto, ma deve proseguire nelle sedi competenti che sono il Parlamento e il Copasir”, ha spiegato Schlein, sottolineando che la responsabilità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico resta in capo all’esecutivo.

Sulla stessa linea il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha chiesto una risposta coordinata agli attacchi informatici: “Non possiamo far correre i genitori a prendere i figli a scuola, servono protocolli per gestire tutto questo”, ha osservato.

Conte ha insistito sulla necessità di definire procedure comuni, evitando che le decisioni ricadano esclusivamente sui singoli dirigenti scolastici. Ha inoltre chiarito che spetta al Governo formulare le proposte, mentre le opposizioni potranno valutarle sulla base delle informazioni ricevute.

Anche Nicola Fratoianni e Riccardo Magi hanno chiesto che il confronto prosegua in Parlamento, evidenziando la necessità di migliorare la capacità di prevenzione e risposta agli attacchi.

Il protocollo del Governo: niente evacuazioni senza pericoli concreti

Sul piano operativo, la novità principale riguarda la gestione delle segnalazioni di bomba. Palazzo Chigi ha annunciato la definizione di un protocollo comune, attraverso una riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), convocata nel pomeriggio del 12 novembre.

La linea generale, già operativa, prevede che la semplice ricezione di un’email minatoria inviata contemporaneamente a numerosi destinatari non determini automaticamente l’evacuazione di scuole o altri edifici pubblici.

Come precisato dal Governo, «in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici». Rimane comunque il potere del prefetto di disporre l’evacuazione qualora emergano elementi specifici che configurino un rischio effettivo.