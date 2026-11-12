Tra indagine e calo after-hours, il consiglio di Nvidia valuta il futuro di Jensen Huang

Nvidia, il consiglio esamina il ruolo di Jensen Huang dopo il calo dell’8% after-hours

Il consiglio di amministrazione di Nvidia sta valutando possibili provvedimenti sul futuro del fondatore e amministratore delegato Jensen Huang, dopo la diffusione di informazioni su due relazioni extraconiugali. Le valutazioni, secondo persone informate sui fatti, potrebbero concludersi già in una riunione convocata a brevissimo.

Una eventuale rimozione segnerebbe un cambiamento rilevante nella guida della società, diventata un attore centrale nella crescita dell’intelligenza artificiale. Tra le opzioni considerate dal consiglio figurano la sostituzione immediata del ruolo esecutivo, misure disciplinari o un percorso orientato alla continuità operativa.

Le relazioni e l’indagine indipendente

Una delle relazioni avrebbe coinvolto Alice Huang, dirigente di una società di dati con sede a Singapore e cliente importante di Nvidia. Alcuni funzionari dell’intelligence statunitense nutrono sospetti su possibili legami della dirigente con attività di spionaggio a favore della Cina, ma il contenuto disponibile non presenta tali sospetti come un fatto accertato.

L’altra relazione avrebbe riguardato Kimberly Powell, vicepresidente del settore sanitario all’interno di Nvidia. Jensen Huang ha dichiarato: «Sono stato infedele a mia moglie. Le mie azioni le hanno ferite, così come i nostri figli. Non c’è alcuna giustificazione per quanto ho fatto.»

Nello stesso messaggio, Huang ha confermato che il consiglio ha avviato un’indagine indipendente sulle preoccupazioni di sicurezza nazionale emerse nelle cronache recenti. Ha inoltre dichiarato di essere disponibile a collaborare pienamente e ha ribadito il proprio impegno nei confronti della società.

Il mercato guarda a governance e successione

Nel trading after-hours, le azioni Nvidia hanno perso circa l’8%, annullando il guadagno percentuale accumulato durante la sessione regolare. La notizia ha provocato movimenti significativi nei mercati tecnologici e nei fondi esposti ai semiconduttori.

Per gli investitori, l’incertezza riguarda sia la governance sia l’eventuale piano di successione. Un cambio al vertice potrebbe creare interrogativi sulle roadmap di prodotto, sulle alleanze tecnologiche e sulle priorità commerciali, mentre i sospetti relativi a contatti con servizi stranieri possono attirare attenzione sulle procedure di controllo e sulla protezione della proprietà intellettuale.

Fondi comuni, gestori patrimoniali e strumenti indicizzati esposti a Nvidia potrebbero valutare la propria posizione in base alla chiarezza delle decisioni aziendali e all’esito dell’indagine. Per gli investitori italiani, la vicenda richiama anche il rischio di oscillazioni nei titoli tecnologici legato a eventi di governance imprevisti.