IL FATTO|
Acea, utili in crescita nei primi nove mesi del 2026: 530 milioni di euro, +28%
Il gruppo chiude i primi nove mesi dell’anno con ricavi per 2,39 miliardi e un utile ricorrente in aumento del 14%. Confermate le previsioni per il 2026
Roma, 13 novembre 2026 – Acea chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile netto di 530 milioni di euro, in crescita del 28% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il risultato comprende la plusvalenza derivante dalla cessione di Acea Energia. In aumento anche l’utile netto ricorrente, che raggiunge 263 milioni di euro, segnando un progresso del 14%. Sono i principali dati comunicati dalla società dopo il Consiglio di amministrazione che ha approvato i risultati economico-finanziari dei primi nove mesi dell’anno.
Il gruppo registra una crescita anche sul fronte dei ricavi e della redditività operativa, mentre gli investimenti continuano a concentrarsi prevalentemente sulle attività regolate.
Acea, ricavi a 2,39 miliardi e redditività in aumento
Nel dettaglio, i ricavi consolidati pro-forma si attestano a 2.394 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto ai primi nove mesi del 2025.
L’Ebitda pro-forma ricorrente raggiunge invece 1.092 milioni di euro, in crescita del 5%. L’aumento sale al 6% includendo Aquanexa.
Un elemento rilevante riguarda la composizione della redditività del gruppo: circa il 96% dell’Ebitda pro-forma ricorrente proviene dalle attività regolate, che rappresentano quindi la componente prevalente del risultato operativo.
Sul fronte dell’utile netto, la società distingue il risultato ricorrente, pari a 263 milioni, da quello complessivo riportato nei conti, che raggiunge 530 milioni anche grazie alla plusvalenza legata alla vendita di Acea Energia.
Investimenti per 954 milioni nei primi nove mesi
Prosegue intanto il programma di investimenti del gruppo. Nei primi nove mesi del 2026, gli investimenti lordi ammontano a 954 milioni di euro, con un aumento dell’1% rispetto al corrispondente periodo del 2025, escludendo Acea Energia.
Gli investimenti netti raggiungono 796 milioni di euro, in crescita del 3%, sempre al netto degli effetti della società ceduta.
La maggior parte delle risorse è destinata alle attività regolate, che rappresentano circa il 92% degli investimenti complessivi.
Confermate le previsioni per il 2026
Alla luce dei risultati raggiunti nei primi nove mesi, Acea conferma la guidance per l’intero esercizio 2026, mantenendo invariato il percorso di crescita e creazione di valore previsto dal gruppo.