Alexa e Siri ci ascoltano sempre? Cosa viene registrato e come gestire la privacy

Gli assistenti vocali sono sempre più presenti nelle nostre case, ma quanto sono sicuri? Ecco come funzionano Alexa e Siri, quali dati raccolgono, come proteggere la privacy e quali rischi possono derivare dagli attacchi hacker

Roma, 13 novembre 2026 – I recenti attacchi hacker in Europa riaccendono i riflettori su un tema più attuale che mai: la cybersicurezza, una questione che oggi non riguarda più soltanto le grandi aziende tech e i colossi dell’informatica, ma che entra direttamente nelle nostre case.

Dopo aver visto quanto sia fondamentale proteggere gli elettrodomestici da ospiti indesiderati (leggi qui) — che potrebbero accedere al sistema di videosorveglianza e ai nostri dati sensibili — è altrettanto importante approfondire come un altro oggetto smart, sempre più diffuso nelle abitazioni, possa rappresentare un pericolo se non si adottano i giusti accorgimenti.

Come funzionano Alexa, Siri e gli altri assistenti vocali

Dispositivi come Alexa, Apple Siri e, più in generale, tutti gli assistenti vocali sono software basati sull’intelligenza artificiale che permettono di interagire con smartphone, computer e apparecchi connessi tramite comandi vocali. La loro rapida diffusione dipende in buona parte dalla diminuzione dei costi d’acquisto e dal fatto che siano ormai integrati anche all’interno di dispositivi di uso comune, come telefoni e televisori. Gli assistenti vocali possono infatti essere programmati per svolgere azioni ripetitive e automatizzare le routine quotidiane, come accendere o spegnere le luci a una determinata ora o avviare gli elettrodomestici anche quando in casa non c’è nessuno.

Alexa e Siri ci ascoltano sempre? Cosa succede alle registrazioni vocali

La domanda sorge spontanea: quanto ci ascoltano davvero questi dispositivi? Per riconoscere la voce, comprendere il linguaggio naturale e generare risposte adeguate, gli assistenti sfruttano algoritmi di intelligenza artificiale e tecniche di machine learning. Quando parliamo con uno di questi strumenti, una registrazione della richiesta viene inviata al cloud, dove viene elaborata e trascritta in formato testo per consentire al sistema di interpretare il comando, eseguire l’azione richiesta e fornire una risposta.

La preoccupazione è legittima: uno speaker con il microfono sempre acceso in salotto può suonare inquietante finché non si comprende l’esatto funzionamento del meccanismo di ascolto. Il dispositivo rimane effettivamente in ascolto costante, ma solo in locale e alla ricerca di una specifica parola di attivazione (“Alexa”, “Hey Google”, “Siri”). Soltanto quando la riconosce inizia a registrare e a inviare l’audio ai server per elaborare la richiesta; prima di quel momento, l’audio non lascia il dispositivo e non viene salvato. Tutti i principali assistenti offrono comunque un pulsante fisico o software per disattivare il microfono, una cronologia delle registrazioni consultabile ed eliminabile dall’app e impostazioni per cancellare automaticamente i dati dopo un certo periodo. Vale la pena controllare queste opzioni al momento dell’installazione, evitando di lasciare attive le impostazioni predefinite.

Come proteggere la privacy e cancellare le registrazioni di Alexa e Siri

Per proteggere la propria privacy esistono soluzioni efficaci, almeno per Siri e Alexa. Google, per ora, si è limitata a bloccare l’ascolto umano delle registrazioni senza offrire opzioni per evitarne del tutto l’invio, mentre Microsoft gestisce la tutela dell’ascolto attraverso tre documenti informativi distinti (Informativa sulla privacy, Dati vocali nel dashboard per la privacy e Cortana e privacy).

Ad ogni modo, per disattivare la condivisione su Siri basta andare in Impostazioni, selezionare Privacy e sicurezza, poi Analisi e miglioramenti e togliere la spunta alla voce Migliora Siri e Dettatura. Per cancellare le registrazioni già effettuate, invece, occorre cercare Siri e ricerca (o Apple Intelligence e Siri) nelle Impostazioni e selezionare Cronologia di Siri e dettatura.

La procedura per l’assistente vocale di Amazon è simile: si apre l’applicazione, si entra in Impostazioni, si seleziona Privacy Alexa e si seguono quattro passaggi dall’alto verso il basso: abilitare Elimina automaticamente le registrazioni, cancellare i file esistenti in Gestisci cronologia (da cui è anche possibile riascoltare tutto ciò che è stato registrato) e disabilitare sia Usa le registrazioni per migliorare i servizi sia Utilizza i messaggi per migliorare le trascrizioni. Come ulteriore precauzione, è consigliabile evitare di posizionare gli smart speaker in camera da letto e valutare di togliere lo smartwatch prima di dormire.

Alexa può essere hackerata? L’attacco Alexa vs Alexa e i rischi per la casa

Ma la possibilità di un vero e proprio attacco hacker è concreta? Sì.