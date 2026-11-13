Antenne a 100 metri da scuole e ospedali, il Municipio X in pressing sul Campidoglio

Ostia, 13 novembre 2026 – Una distanza minima di 100 metri tra le nuove antenne di telefonia mobile e i siti sensibili, come scuole e strutture sanitarie. È la richiesta avanzata dal Consiglio del Municipio Roma X, che ha approvato una nuova mozione per sollecitare Roma Capitale a intervenire sulla regolamentazione delle stazioni radio base. L’iniziativa, sostenuta da diverse forze politiche, punta a rafforzare la pianificazione territoriale e la trasparenza amministrativa, richiamando i principi espressi dal Consiglio di Stato in materia di localizzazione degli impianti.

Il provvedimento fa riferimento alla sentenza n. 10065/2025, relativa al Comune di Este, e si aggiunge alla precedente mozione n. 52/2026, con la quale il Municipio aveva già chiesto di recepire i principi della sentenza n. 6527/2026, riguardante il Comune di Sanremo.

Antenne e siti sensibili, cosa prevede la proposta del Municipio X

Al centro della nuova mozione c’è la richiesta di introdurre un limite di 100 metri per l’installazione delle nuove stazioni radio base rispetto ai siti considerati sensibili.

Secondo quanto evidenziato dai promotori, la sentenza del Consiglio di Stato relativa al Comune di Este stabilisce che eventuali deroghe alle distanze minime debbano essere sostenute da comprovate necessità tecniche e dall’impossibilità di individuare collocazioni alternative. La sola possibilità di migliorare la qualità del segnale non costituirebbe una motivazione sufficiente.

Le due pronunce vengono quindi indicate come riferimenti per rivedere le modalità di pianificazione delle infrastrutture di telecomunicazione, tenendo conto delle caratteristiche dei territori.

La distanza richiesta, tuttavia, non è ancora una regola in vigore nel Municipio X. La mozione rappresenta un atto di indirizzo politico rivolto a Roma Capitale, alla quale spetta valutare gli eventuali provvedimenti da adottare.

Le forze politiche: “Non siamo contrari all’innovazione”

A sostenere l’iniziativa sono esponenti di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Lista Civica Gualtieri, Alleanza Verdi e Sinistra, Laboratorio Civico Municipio X e Azione.

“Su questo tema il Consiglio del Municipio Roma X ha assunto un indirizzo politico chiaro e condiviso tra diverse forze politiche. Con gli atti approvati abbiamo voluto affermare una precisa sensibilità verso la tutela della salute pubblica, chiedendo che lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione sia accompagnato da una pianificazione territoriale attenta e da una maggiore trasparenza amministrativa”, dichiarano i rappresentanti politici.

I promotori precisano che l’obiettivo non è ostacolare l’espansione delle reti, ma introdurre criteri di localizzazione più attenti alle caratteristiche del territorio.

“Non siamo contrari all’innovazione tecnologica e allo sviluppo delle reti, ma riteniamo che le scelte sulla localizzazione delle antenne debbano tenere conto delle caratteristiche dei territori, della presenza di scuole, strutture sanitarie e altri siti sensibili. I cittadini hanno diritto a conoscere le scelte che riguardano il proprio ambiente di vita”.

La dichiarazione è sottoscritta da Alessandro Ieva (M5S), Leonardo Di Matteo (Pd), Remo De Bartolomeo (Lista Civica Gualtieri), Marco Possanzini e Valerio Facchinelli (Avs), Mirella Arcamone (Laboratorio Civico Municipio X) e Andrea Bozzi (Azione).