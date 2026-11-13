Biolago, orti e tecnologia smart: il futuro dell’ex Velodromo secondo il Caravaggio

Un biolago, orti didattici, percorsi ciclabili e tecnologia smart: è così che gli studenti del liceo artistico Caravaggio di Roma Sud immaginano il futuro dell’ex Velodromo, costruito per le Olimpiadi del 1960. Il progetto di trasformazione in un grande parco culturale è stato presentato il 13 novembre alla Casa dell’Aviatore, durante la giornata conclusiva di “Abitare il Paese”.

A illustrarlo è stata Ginevra Berardi, studentessa dell’istituto romano. Il disegno prevede anche muretti a secco che seguono le curve di livello e rispettano la morfologia del terreno, oltre a panchine intelligenti, alberi fotovoltaici e alla componente artistica legata al liceo.

Un anno di proposte per gli spazi pubblici

Il lavoro è durato un anno e ha coinvolto studenti impegnati a osservare i quartieri e ad ascoltare chi li abita. Interviste, questionari, sopralluoghi e mappe sono serviti a raccogliere bisogni e suggerimenti prima di definire i progetti.

Tra le idee sviluppate dalle scuole ci sono proposte per trasformare i parchi in piccoli centri culturali, con cinema all’aperto, spettacoli teatrali, mostre e laboratori. Altri gruppi hanno immaginato gare di aquiloni, un club dell’uncinetto all’aperto, panchine con pannelli solari per ricaricare i telefoni e illuminare i sentieri. Nei cortili scolastici e nelle aree verdi sono state proposte soluzioni per favorire la biodiversità e rendere gli spazi più accoglienti.

La partecipazione all’ottava edizione

All’VIII edizione di “Abitare il Paese”, promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc) in collaborazione con la Fondazione Reggio Children, hanno partecipato 2.247 studenti di 63 scuole, con il coinvolgimento di 41 Ordini territoriali. I lavori sono stati presentati da Roma, dal Lazio e da altre città italiane.

Alessandro Panci, presidente del Cnappc, ha sottolineato il ruolo dell’architettura nella consapevolezza dei luoghi abitati e della loro cura. Per Francesco Profumo, presidente della Fondazione Reggio Children, il cambiamento deve partire dalla scuola e dagli spazi educativi.

La giornata ha segnato anche l’avvio della nona edizione, intitolata “Dove l’architettura incontra il futuro. Mappare opportunità, coltivare talenti”.