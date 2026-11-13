Bomba ai Lotti, due giovane fermati per tentata strage: l’ombra dello spaccio dietro l’attentato

Ostia, 13 novembre 2026 – Una ragazza di 19 anni e un uomo di 26, entrambi romani, sono stati fermati dalla Polizia di Stato per l’esplosione avvenuta lo scorso 23 ottobre in via dei Velieri, nella zona dei Lotti di Ostia. I due sono gravemente indiziati di aver preso parte all’attentato che, poco dopo le 21.30, ha devastato l’atrio di un edificio condominiale, danneggiato diversi appartamenti e provocato il ferimento di alcune persone. A disporre i fermi di indiziato di delitto è stata la Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma. Tra le accuse contestate figurano tentata strage, tentato omicidio aggravato, danneggiamento aggravato, porto e detenzione di materiale esplosivo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, dietro l’attentato potrebbero esserci contrasti legati al controllo delle piazze di spaccio sul litorale romano. Un’ipotesi sulla quale proseguono gli accertamenti della Squadra Mobile, impegnata anche a individuare eventuali altri responsabili e possibili mandanti dell’azione.

Ostia, un ordigno con fino a 4 chili di esplosivo

L’esplosione si era verificata la sera del 23 ottobre, all’interno di un immobile di via dei Velieri, provocando danni gravissimi alle infrastrutture condominiali e a diverse abitazioni. Secondo gli investigatori, l’ordigno sarebbe stato confezionato artigianalmente con un quantitativo di polvere esplodente compreso tra 2 e 4 chilogrammi. Sarebbe stato trasportato fino al palazzo all’interno di una busta di plastica e successivamente collocato in un punto scelto per provocare la deflagrazione.

La potenza dell’esplosione ha compromesso seriamente l’atrio dell’edificio e coinvolto più unità immobiliari. Alcune persone hanno riportato lesioni che hanno richiesto cure mediche. Tra i feriti figura anche l’uomo ritenuto dagli investigatori il presunto destinatario dell’attentato.

Le indagini della Squadra Mobile e le immagini delle telecamere

Dopo l’esplosione, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Roma, insieme agli agenti del X Distretto di Polizia Lido, hanno avviato una serie di accertamenti per ricostruire la dinamica dell’attentato e identificare i responsabili. Le indagini si sono concentrate sulle testimonianze raccolte nella zona e sull’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nei pressi dell’edificio.

Proprio l’incrocio tra le dichiarazioni dei testimoni e i filmati delle telecamere avrebbe permesso di ricostruire parte degli spostamenti dei due giovani, facendo emergere, secondo gli inquirenti, gravi indizi a loro carico. Gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Direzione distrettuale antimafia, che ha disposto i due fermi.

L’ipotesi della contesa per le piazze di spaccio

Un aspetto centrale dell’inchiesta riguarda il possibile movente dell’attentato. Secondo la ricostruzione investigativa, la deflagrazione potrebbe essere collegata a una contesa per il controllo delle attività di spaccio di droga a Ostia.

Gli accertamenti, tuttavia, non sono conclusi. Gli investigatori stanno ancora lavorando per definire l’intero contesto nel quale sarebbe maturato l’episodio e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

L’attenzione è rivolta in particolare alla possibile presenza di mandanti, che potrebbero aver avuto un ruolo nell’organizzazione dell’attentato senza partecipare materialmente alla collocazione dell’ordigno.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Roma.