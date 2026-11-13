Brandolini: prelievo su banche e assicurazioni, ma servono regole fiscali prevedibili

Il prelievo aggiuntivo previsto dalla legge di bilancio riguarda soprattutto banche e assicurazioni, comparti che presentano condizioni reddituali e patrimoniali solide. In audizione parlamentare, Andrea Brandolini, capo del dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, ha però sottolineato l’importanza di una disciplina fiscale stabile e prevedibile.

«Il maggiore prelievo previsto dalla Manovra incide su comparti che presentano condizioni reddituali e patrimoniali solide. Ciò non riduce tuttavia l’importanza di un quadro normativo stabile e prevedibile: modifiche frequenti o inattese della tassazione accrescono l’incertezza e condizionano le scelte di investimento degli operatori», ha dichiarato Brandolini.

Nel complesso, le misure rivolte agli intermediari creditizi e alle imprese assicurative determinano un aggravio per questi soggetti, oltre agli interventi che li hanno interessati nell’anno precedente. Secondo Brandolini, la prevedibilità delle regole è necessaria per non indebolire la propensione all’investimento degli operatori finanziari.

Superbonus, effetti sui conti pubblici e sugli intermediari

Tra le disposizioni esaminate figura quella che consente di distribuire in dieci anni i crediti relativi al superbonus 2023. Nella ricostruzione della Banca d’Italia, la misura contribuisce a contenere la dinamica del debito pubblico nel 2027, ma può incidere in modo rilevante sul conto economico degli intermediari nei bilanci del 2026.

«La norma che permette la rateizzazione dei crediti del superbonus potrebbe produrre impatti significativi sul conto economico delle banche nel 2026. Vanno valutati soprattutto gli effetti sui contratti di rivendita utilizzati da alcuni intermediari per smaltire crediti acquistati in eccesso rispetto alle imposte compensabili», ha rilevato Brandolini.

La rateizzazione interessa anche le imprese non finanziarie che ne beneficiano. Per queste società, ha osservato il capo del dipartimento, la misura potrebbe ridurre temporaneamente la liquidità disponibile, con possibili conseguenze sulla capacità di investimento o sul ciclo operativo.

Reddito delle famiglie e complessità dell’Irpef

Sulla componente redistributiva della legge di bilancio, la Banca d’Italia stima una crescita contenuta del reddito disponibile delle famiglie, leggermente più accentuata per i nuclei a reddito medio-basso. Brandolini ha tuttavia richiamato anche l’aumento della complessità del sistema fiscale.

«Nel suo insieme la legge di bilancio aumenta il reddito disponibile delle famiglie, seppur modestamente, e in misura leggermente maggiore per le fasce di reddito medio-basse. Allo stesso tempo accresce la complessità del regime di tassazione delle persone fisiche: riduce la base imponibile dell’Irpef e aumenta il numero delle aliquote», ha aggiunto.

Perequazione delle pensioni e fiducia nel sistema previdenziale

Un altro passaggio dell’audizione ha riguardato le modifiche ai meccanismi di perequazione delle pensioni. La Banca d’Italia ritiene che interventi frequenti e non anticipati possano ridurre la prevedibilità delle prestazioni e incidere sulla fiducia nel sistema previdenziale.

«Pur essendo legittimi, interventi frequenti e non anticipati sui meccanismi di perequazione riducono la prevedibilità delle prestazioni pensionistiche e incidono sulla fiducia nel sistema previdenziale. In prospettiva, questa fiducia è rilevante anche per gli incentivi all’offerta di lavoro», ha spiegato Brandolini.

Conti pubblici e risorse per la crescita

Brandolini ha ricordato che la prudenza nella gestione dei conti pubblici e il rispetto del quadro europeo hanno migliorato la percezione degli investitori. Questi elementi hanno contribuito alla riduzione del differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi e hanno accompagnato la revisione al rialzo del merito di credito del Paese da parte di alcune agenzie di rating nel 2025.

«L’aumento discrezionale del disavanzo, anche se transitorio, è costoso, soprattutto per un’economia con un debito elevato e in un contesto di tassi di interesse alti come quello attuale. Su un orizzonte di medio-lungo periodo è preferibile concentrare le risorse su misure che innalzino il potenziale di crescita dell’economia», ha detto.

Nel quadro delineato durante l’audizione, le priorità indicate riguardano quindi interventi e spesa pubblica capaci di sostenere produttività, investimenti e capacità competitiva, insieme all’equilibrio dei conti.