Champions League femminile, SIS Roma sfida Rapallo nella seconda giornata del girone D

La SIS Roma torna in vasca sabato 14 novembre 2026 a Chiavari contro il Rapallo Pallanuoto per la seconda giornata della Champions League femminile. Le giallorosse di Marco Capanna cercano i primi punti europei dopo la sconfitta all’esordio contro il FTC Telekom Budapest.

La SIS Roma torna protagonista in Champions League femminile. Sabato 14 novembre, a Chiavari, la formazione allenata da Marco Capanna affronterà in trasferta il Rapallo Pallanuoto nella seconda giornata della fase a gironi della massima competizione europea per club.

Le giallorosse, inserite nel Girone D insieme alle ungheresi del FTC Telekom Budapest e alle spagnole del CN Sabadell, sono chiamate a riscattare la sconfitta per 18-8 subita nell’esordio casalingo contro la formazione ungherese.

Champions League femminile, SIS Roma a caccia dei primi punti contro Rapallo

La sfida tra SIS Roma e Rapallo rappresenta un appuntamento importante per il percorso europeo della squadra capitolina, ancora alla ricerca dei primi punti nella competizione.

L’inizio di stagione delle giallorosse è stato caratterizzato da prestazioni alterne e la trasferta di Chiavari sarà un’occasione per verificare i progressi della formazione di Marco Capanna, soprattutto sul piano della continuità e della gestione dei momenti decisivi.

Le due squadre si sono già affrontate lo scorso 17 ottobre nel campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto. Al Polo Natatorio di Ostia, il Rapallo si è imposto per 15-14 al termine di una partita combattuta ed equilibrata.

Un precedente che conferma il valore della formazione ligure e lascia prevedere un confronto nel quale attenzione difensiva, tenuta mentale e capacità di gestire le fasi decisive potranno avere un ruolo determinante.

SIS Roma, dopo la sconfitta con Trieste l’obiettivo è ritrovare continuità

La SIS Roma arriva alla seconda giornata di Champions League dopo la sconfitta per 11-9 sul campo della Pallanuoto Trieste in campionato.

Il risultato ha evidenziato alcuni aspetti sui quali lo staff tecnico sta concentrando il lavoro settimanale, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del gioco, la solidità difensiva e la continuità nell’arco dei quattro tempi.

La squadra romana, profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione, è ancora impegnata nella costruzione della propria identità e nella ricerca dei giusti equilibri.

Marco Capanna: “Contro Rapallo dobbiamo essere più ordinati e determinati”

Alla vigilia della trasferta europea, l’allenatore della SIS Roma, Marco Capanna, ha indicato gli obiettivi del lavoro di preparazione in vista della sfida contro il Rapallo.

“Lavoriamo per essere più ordinati e determinati. Lo faremo con attenzione per tutta la settimana. Sabato, in Coppa contro il Rapallo, andremo per dimostrarlo”, ha dichiarato il tecnico giallorosso.