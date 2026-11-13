Civitavecchia, lei vuole lasciarlo: lui distrugge casa e sperona l’auto

Distrutto il televisore a coltellate e danneggiato ripetutamente la vettura della donna. Lei riprende tutto con il cellulare e lo denuncia ai Carabinieri

Civitavecchia, 13 novembre 2026 – La compagna gli comunica di voler interrompere la relazione e lui, secondo la ricostruzione degli investigatori, distrugge il televisore a coltellate, squarcia gli pneumatici dell’auto della donna e sperona ripetutamente la vettura con il proprio furgone. È quanto sarebbe accaduto a Civitavecchia, dove i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Porto hanno arrestato un 51enne del posto, già noto alle forze dell’ordine anche per reati analoghi. L’uomo è gravemente indiziato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori e danneggiamento aggravato. Determinanti per l’intervento dei militari sono state le immagini e le registrazioni audio realizzate dalla stessa donna con il cellulare.

La lite, il coltello e l’auto speronata con il furgone

La vicenda ha avuto inizio nelle prime ore della giornata, all’interno dell’abitazione della coppia. La donna avrebbe manifestato al compagno la volontà di mettere fine alla loro relazione, provocando una violenta reazione.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 51enne avrebbe afferrato un coltello e distrutto il televisore della camera da letto, colpendolo ripetutamente. Nell’appartamento si trovava anche il figlio minorenne e disabile della compagna.

La condotta sarebbe poi proseguita all’esterno dell’edificio. L’uomo avrebbe raggiunto il proprio furgone, parcheggiato sotto casa, prelevando un secondo coltello dal vano di carico.

A quel punto si sarebbe accanito contro l’automobile utilizzata dalla donna, squarciando gli pneumatici e mandando in frantumi tutti i finestrini. Non si sarebbe però fermato ai danni provocati con il coltello.

Salito alla guida del furgone, avrebbe infatti speronato più volte la vettura della compagna, danneggiandone pesantemente anche la carrozzeria.

La donna filma tutto: arresto in flagranza differita

A documentare la sequenza sarebbe stata proprio la donna, che ha registrato quanto accaduto attraverso video e audio acquisiti con il proprio smartphone. Subito dopo si è presentata negli uffici dei Carabinieri per formalizzare la querela, consegnando ai militari le registrazioni degli episodi. Gli investigatori hanno quindi informato la Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ha valutato gli elementi raccolti nell’ambito delle disposizioni previste dal Codice Rosso.

In particolare, le registrazioni hanno consentito di procedere attraverso l’istituto della flagranza differita, che, nei casi previsti dalla legge e in presenza di specifici requisiti, permette di eseguire l’arresto entro 48 ore dai fatti documentati.

Il 51enne è stato quindi arrestato dai Carabinieri e trasferito nella Casa circondariale Nuovo Complesso Aurelia di Civitavecchia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.