Da Luisa Ranieri a Giacomo Gianniotti: a Fiumicino grandi produzioni tra Rai, Mediaset e Prime Video

Dal lungomare della Salute a via del Faro, la città ospita le riprese di “La Preside”, “Troppo Amore” e “Due cuori in affitto”. Nuove produzioni previste anche tra novembre e dicembre

Fiumicino, 13 novembre 2026 – Luisa Ranieri, Giacomo Gianniotti ed Erasmo Genzini. Fiumicino si prepara a comparire sul piccolo schermo attraverso tre produzioni destinate a Rai, Mediaset e Prime Video. Nell’ultimo mese, il territorio comunale è stato scelto come set per le riprese della seconda stagione di “La Preside”, della nuova serie “Troppo Amore” e dell’adattamento del bestseller “Due cuori in affitto” di Felicia Kingsley. Dal Lungomare della Salute a via del Faro, fino ad alcune location private affacciate sul mare, diverse zone della città hanno ospitato troupe, attori e allestimenti cinematografici, con il coordinamento della Commissione Cinematografica di Fiumicino.

Luisa Ranieri a Fiumicino per la seconda stagione de “La Preside”

Tra le produzioni che hanno scelto il litorale romano figura “La Preside”, la fiction Rai prodotta da Bibi Film e interpretata da Luisa Ranieri.

La serie racconta la storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano, interpretata dall’attrice napoletana. Le nuove riprese hanno interessato il Lungomare della Salute, dove è stata realizzata una scena in cui la protagonista dialoga con colleghi e docenti.

La Commissione Cinematografica comunale, diretta da Alessandro De Nitto, ha collaborato con la produzione per garantire il supporto organizzativo necessario durante le attività sul territorio.

“Due cuori in affitto”, la serie Prime Video girata anche sul litorale

Fiumicino è stata scelta anche per alcune riprese di “Due cuori in affitto”, produzione Original Prime Video tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Felicia Kingsley.

Nel cast figurano Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e compagna del cantante Ultimo, e Giacomo Gianniotti, attore noto al pubblico internazionale per la partecipazione a “Grey’s Anatomy” e “Wild Cards”, oltre che per l’interpretazione di Diabolik nei film dei Manetti Bros.

La produzione, diretta da Laura Chiassone, ha utilizzato alcune location private del territorio di Fiumicino, caratterizzate da paesaggi costieri e ambientazioni marinare.

La serie è tra i progetti destinati alla prossima stagione di Prime Video, anche se non è stata ancora indicata una data di uscita.

“Troppo Amore”, scene d’azione e riprese notturne in via del Faro

Un’altra produzione che ha interessato Fiumicino è “Troppo Amore”, nuova serie destinata a Canale 5, con Erasmo Genzini, realizzata da Endemol Shine Italy.

In questo caso le riprese si sono concentrate soprattutto nell’area di via del Faro, nelle vicinanze del Lungomare della Salute, trasformata temporaneamente in un set cinematografico.

Le scene hanno richiesto allestimenti legati a cantieri, incidenti e sequenze d’azione, con lavorazioni svolte prevalentemente nelle ore pomeridiane e notturne.

La Commissione Cinematografica di Fiumicino ha collaborato con la produzione per organizzare le attività e gestire le esigenze di sicurezza e accessibilità nelle aree interessate.

Fiumicino, nuove riprese cinematografiche tra novembre e dicembre

Il lavoro di coordinamento delle produzioni è stato seguito dalla Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, attraverso il direttore Alessandro De Nitto, in collaborazione con gli uffici comunali.

“Siamo entusiasti dei risultati sinora raggiunti in termini di collaborazioni ed attività realizzate nelle diverse località di Fiumicino”, dichiara De Nitto, sottolineando l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso il cinema e la televisione.

Le attività non si fermeranno alle tre produzioni già ospitate. Secondo quanto anticipato dal direttore, sono infatti in preparazione ulteriori progetti audiovisivi, tra serie televisive e cortometraggi, le cui riprese potrebbero svolgersi nelle diverse località comunali tra novembre e dicembre.