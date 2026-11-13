EBITDA a 40,8 milioni per Toscana Aeroporti nei primi nove mesi del 2026
Toscana Aeroporti registra un EBITDA di 40,8 milioni di euro nei primi nove mesi del 2026 e investe 28,2 milioni nelle infrastrutture.
Toscana Aeroporti ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un EBITDA di 40,8 milioni di euro, il livello più alto mai raggiunto dal gruppo nello stesso periodo di un esercizio. Il risultato netto di pertinenza del gruppo è salito a 14,9 milioni di euro, anch’esso ai massimi storici per i primi nove mesi.
Ricavi e risultati economici in crescita
I ricavi totali consolidati hanno raggiunto 126,9 milioni di euro, in aumento del 17,2% rispetto ai 108,3 milioni registrati nei primi nove mesi del 2025. I ricavi operativi, al netto degli oneri di sviluppo network pari a 16,3 milioni di euro, sono cresciuti dell’8,6%, arrivando a 96,4 milioni.
L’EBITDA è aumentato del 12,2% rispetto ai 36,3 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Anche l’EBIT ha registrato un incremento, passando da 27,3 a 28,8 milioni di euro, con una crescita del 5,7%.
Il risultato netto consolidato si è attestato a 15,4 milioni di euro, in crescita del 9,4%. Il risultato attribuibile al gruppo è invece passato da 13,9 a 14,9 milioni, segnando un aumento del 7%.
Più investimenti, cresce l’indebitamento
Al 30 settembre 2026, l’indebitamento finanziario netto consolidato era pari a 99,8 milioni di euro, contro i 73,3 milioni di fine 2025 e i 79,7 milioni del 30 settembre 2025. Secondo i dati riportati, l’incremento è riconducibile soprattutto all’assorbimento di cassa legato al piano degli investimenti, parzialmente compensato dai flussi della gestione operativa.
Gli investimenti hanno raggiunto 28,2 milioni di euro, il 67,6% in più rispetto ai 16,9 milioni dei primi nove mesi del 2025. Le risorse sono state destinate principalmente al nuovo Terminal Arrivi dell’aeroporto di Pisa, all’impianto per la raccolta e il trattamento delle acque di dilavamento e alla progettazione della nuova aerostazione passeggeri dell’aeroporto di Firenze. Il rapporto Debt/Equity si è attestato a 0,75.
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