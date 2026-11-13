EBITDA a 40,8 milioni per Toscana Aeroporti nei primi nove mesi del 2026

Toscana Aeroporti ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un EBITDA di 40,8 milioni di euro , il livello più alto mai raggiunto dal gruppo nello stesso periodo di un esercizio. Il risultato netto di pertinenza del gruppo è salito a 14,9 milioni di euro, anch’esso ai massimi storici per i primi nove mesi.

I ricavi totali consolidati hanno raggiunto 126,9 milioni di euro , in aumento del 17,2% rispetto ai 108,3 milioni registrati nei primi nove mesi del 2025. I ricavi operativi, al netto degli oneri di sviluppo network pari a 16,3 milioni di euro, sono cresciuti dell’8,6%, arrivando a 96,4 milioni .

L’EBITDA è aumentato del 12,2% rispetto ai 36,3 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Anche l’EBIT ha registrato un incremento, passando da 27,3 a 28,8 milioni di euro , con una crescita del 5,7%.

Il risultato netto consolidato si è attestato a 15,4 milioni di euro , in crescita del 9,4%. Il risultato attribuibile al gruppo è invece passato da 13,9 a 14,9 milioni, segnando un aumento del 7%.

Al 30 settembre 2026, l’indebitamento finanziario netto consolidato era pari a 99,8 milioni di euro , contro i 73,3 milioni di fine 2025 e i 79,7 milioni del 30 settembre 2025. Secondo i dati riportati, l’incremento è riconducibile soprattutto all’assorbimento di cassa legato al piano degli investimenti, parzialmente compensato dai flussi della gestione operativa.

Gli investimenti hanno raggiunto 28,2 milioni di euro, il 67,6% in più rispetto ai 16,9 milioni dei primi nove mesi del 2025. Le risorse sono state destinate principalmente al nuovo Terminal Arrivi dell’aeroporto di Pisa, all’impianto per la raccolta e il trattamento delle acque di dilavamento e alla progettazione della nuova aerostazione passeggeri dell’aeroporto di Firenze. Il rapporto Debt/Equity si è attestato a 0,75.