IL RICONOSCIMENTO
Fiumicino brilla nella Guida Michelin 2027: Pascucci al Porticciolo conquista le 2 stelle
Il ristorante dello chef Gianfranco Pascucci entra tra i 40 locali italiani premiati con due Stelle. Il riconoscimento celebra una cucina di pesce capace di unire personalità, tecnica e qualità delle materie prime
Fiumicino, 13 novembre 2026 – Fiumicino conquista le due Stelle Michelin. Il ristorante Pascucci al Porticciolo, guidato dallo chef Gianfranco Pascucci, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nella Guida Michelin Italia 2027, entrando tra i 40 ristoranti italiani che, secondo la celebre guida gastronomica, valgono una deviazione. Un risultato che porta la cucina di pesce di Fiumicino tra le eccellenze della ristorazione nazionale.
L’annuncio è arrivato durante la presentazione della 72ª edizione della Guida Michelin Italia, ospitata il 12 novembre al Teatro Municipale di Piacenza. Il ristorante di Fiumicino figura tra le tre nuove insegne italiane premiate con due Stelle, insieme a Orma Roma, dello chef Roy Salmon Caceres, e Al Gatto Verde di Modena, guidato da Jessica Rosval.
Due Stelle Michelin a Fiumicino: il riconoscimento a Gianfranco Pascucci
A distinguere il lavoro dello chef Gianfranco Pascucci è soprattutto la sua interpretazione della cucina di mare, costruita attraverso la selezione delle materie prime, la precisione delle preparazioni e la ricerca dell’equilibrio dei sapori.
Nella motivazione del riconoscimento, Pascucci al Porticciolo viene definito “un punto di riferimento per la cucina di pesce e l’accoglienza”, dove lo chef realizza piatti caratterizzati da “grande personalità, espressa attraverso gusto e precisione tecnica”.
La Guida Michelin sottolinea inoltre la cura riservata agli ospiti, la qualità degli ingredienti e la capacità di proporre un’esperienza gastronomica riconoscibile.
“L’esperienza si traduce in preparazioni capaci di lasciare il segno e in una proposta che, a poca distanza dalla Capitale, si distingue per identità e carattere”, si legge nella valutazione.
Il riconoscimento assume un significato particolare anche per Fiumicino, che vede uno dei suoi ristoranti entrare nella ristretta selezione nazionale dei locali con due Stelle Michelin.
Guida Michelin 2027, premiati 382 ristoranti in Italia
La nuova edizione della guida conta complessivamente 382 ristoranti stellati distribuiti sul territorio italiano. Le novità sono 27: tre ristoranti conquistano le due Stelle, mentre altri 24 ricevono una Stella.
Le nuove assegnazioni hanno interessato 12 regioni italiane. Con i riconoscimenti annunciati a Piacenza, salgono a 40 i ristoranti italiani con due Stelle Michelin.
La cerimonia, condotta da Barbara Pedrotti e trasmessa in diretta streaming, ha concluso un anno di celebrazioni dedicate ai 120 anni di presenza di Michelin in Italia.
“Ciò che ha particolarmente colpito i nostri ispettori quest’anno è il modo in cui il patrimonio culinario italiano continua a evolversi senza perdere le proprie radici”, ha dichiarato Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin.
Un’evoluzione che, secondo la guida, passa dalla valorizzazione delle ricette regionali, degli ingredienti locali e delle tecniche tradizionali, reinterpretati attraverso la visione contemporanea degli chef.