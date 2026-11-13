Fiumicino brilla nella Guida Michelin 2027: Pascucci al Porticciolo conquista le 2 stelle

Fiumicino, 13 novembre 2026 – Fiumicino conquista le due Stelle Michelin. Il ristorante Pascucci al Porticciolo , guidato dallo chef Gianfranco Pascucci , ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nella Guida Michelin Italia 2027 , entrando tra i 40 ristoranti italiani che, secondo la celebre guida gastronomica, valgono una deviazione. Un risultato che porta la cucina di pesce di Fiumicino tra le eccellenze della ristorazione nazionale.

L’annuncio è arrivato durante la presentazione della 72ª edizione della Guida Michelin Italia , ospitata il 12 novembre al Teatro Municipale di Piacenza. Il ristorante di Fiumicino figura tra le tre nuove insegne italiane premiate con due Stelle, insieme a Orma Roma , dello chef Roy Salmon Caceres, e Al Gatto Verde di Modena, guidato da Jessica Rosval.

A distinguere il lavoro dello chef Gianfranco Pascucci è soprattutto la sua interpretazione della cucina di mare, costruita attraverso la selezione delle materie prime, la precisione delle preparazioni e la ricerca dell’equilibrio dei sapori.

Nella motivazione del riconoscimento, Pascucci al Porticciolo viene definito “un punto di riferimento per la cucina di pesce e l’accoglienza”, dove lo chef realizza piatti caratterizzati da “grande personalità, espressa attraverso gusto e precisione tecnica”.

La Guida Michelin sottolinea inoltre la cura riservata agli ospiti, la qualità degli ingredienti e la capacità di proporre un’esperienza gastronomica riconoscibile.

“L’esperienza si traduce in preparazioni capaci di lasciare il segno e in una proposta che, a poca distanza dalla Capitale, si distingue per identità e carattere”, si legge nella valutazione.

La nuova edizione della guida conta complessivamente 382 ristoranti stellati distribuiti sul territorio italiano. Le novità sono 27: tre ristoranti conquistano le due Stelle, mentre altri 24 ricevono una Stella.

Le nuove assegnazioni hanno interessato 12 regioni italiane. Con i riconoscimenti annunciati a Piacenza, salgono a 40 i ristoranti italiani con due Stelle Michelin .

La cerimonia, condotta da Barbara Pedrotti e trasmessa in diretta streaming, ha concluso un anno di celebrazioni dedicate ai 120 anni di presenza di Michelin in Italia .

“Ciò che ha particolarmente colpito i nostri ispettori quest’anno è il modo in cui il patrimonio culinario italiano continua a evolversi senza perdere le proprie radici”, ha dichiarato Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin.