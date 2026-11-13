Fiumicino, nuovo ufficio postale in sei mesi: intanto aumentano gli sportelli in via del Faro

Fiumicino, 13 novembre 2026 – Un nuovo ufficio postale a Fiumicino Paese potrebbe aprire entro circa sei mesi, mentre nel frattempo saranno potenziati gli sportelli della sede di via del Faro. Sono queste le novità sul futuro dei servizi postali cittadini dopo la chiusura dell’ufficio di via del Riccio di Mare, che ha reso necessario individuare una nuova sistemazione per garantire la continuità del servizio nella stessa zona.

Poste Italiane è infatti al lavoro per trovare una sede alternativa e avrebbe già individuato un immobile potenzialmente idoneo. Sono attualmente in corso le procedure amministrative necessarie per valutarne l’utilizzo e procedere, eventualmente, con gli interventi di adeguamento dei locali.

Nuovo ufficio postale a Fiumicino Paese: tempi e prossimi passaggi

Secondo le prime stime, per completare gli adempimenti amministrativi e gli eventuali lavori di ristrutturazione potrebbero essere necessari circa sei mesi. Si tratta di una previsione indicativa, suscettibile di variazioni in base all’andamento delle procedure e degli interventi.

L’obiettivo è ripristinare un punto di riferimento per i residenti di Fiumicino Paese, mantenendo il servizio postale nella stessa area della precedente sede di via del Riccio di Mare.

Al momento, tuttavia, non è stato comunicato l’indirizzo del possibile nuovo ufficio, né è stata ufficializzata una data di apertura.

Via del Faro, più sportelli entro un mese

Per contenere i disagi durante il periodo di transizione, Poste Italiane ha avviato un intervento di potenziamento della sede di via del Faro, dove sono già in corso lavori per recuperare alcuni spazi precedentemente inutilizzati.

L’operazione consentirà di aumentare il numero degli sportelli disponibili al pubblico, ampliando la capacità di accoglienza dell’ufficio e puntando a ridurre i tempi di attesa per gli utenti.