Fiumicino, taxi in aeroporto: raggiunto l’accordo con Adr dopo le richieste dei tassisti

Fiumicino, 13 novembre 2026 – Un accordo tra il Comune di Fiumicino e Aeroporti di Roma per rispondere alle richieste dei tassisti che operano all’interno dello scalo Leonardo da Vinci. È il risultato dell’incontro che si è svolto il 12 novembre tra l’amministrazione comunale, Adr e le sigle sindacali rappresentative della categoria. Al centro del confronto, le criticità segnalate dai conducenti e la necessità di migliorare le condizioni di lavoro nell’area aeroportuale.

L’iniziativa è nata dalle interlocuzioni promosse dall’assessore al Trasporto pubblico locale Angelo Caroccia e dalla consigliera comunale Federica Cerulli, che hanno raccolto le istanze dei tassisti e avviato un dialogo con i soggetti coinvolti. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, il confronto ha permesso di raggiungere gli obiettivi richiesti dalla categoria, anche grazie all’intervento del sindaco Mario Baccini nei rapporti con Adr.

Taxi a Fiumicino, l’accordo con Aeroporti di Roma

L’incontro ha consentito di affrontare le problematiche rappresentate dai tassisti di Fiumicino, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise per lo svolgimento del servizio all’interno dell’aeroporto.

L’amministrazione parla di un esito positivo del confronto e di risposte alle richieste avanzate dai conducenti. Nella comunicazione ufficiale, tuttavia, non vengono specificati i singoli interventi concordati con Adr né i tempi previsti per la loro attuazione.

“Sono soddisfatto del risultato raggiunto, che rappresenta il frutto di un lavoro costante di ascolto e confronto con i rappresentanti della categoria. Fin dall’inizio abbiamo ritenuto fondamentale farci carico delle esigenze dei nostri tassisti, lavorando affinché le loro richieste potessero trovare risposte concrete”, dichiara l’assessore Angelo Caroccia.

L’assessore sottolinea anche il ruolo del primo cittadino nella trattativa: “Desidero ringraziare in modo particolare il Sindaco per la positiva interlocuzione avviata con ADR, che ha consentito di raggiungere questo importante accordo. Un ringraziamento va naturalmente anche ad ADR e a tutte le sigle sindacali per la disponibilità e la collaborazione dimostrate”.

Caroccia e Cerulli: “Il dialogo ha portato a un risultato positivo”

Il percorso di confronto è stato seguito anche dalla consigliera comunale Federica Cerulli, che evidenzia l’importanza della collaborazione tra istituzioni, rappresentanti dei lavoratori e società di gestione aeroportuale.

“Questo risultato dimostra quanto siano importanti il dialogo e la collaborazione tra Amministrazione, categorie e realtà strategiche del territorio come ADR”, afferma Cerulli.

“Desidero ringraziare l’assessore Angelo Caroccia per l’impegno e l’attenzione con cui ha seguito le richieste dei tassisti, contribuendo a costruire un percorso che ha portato a un esito positivo. Un ringraziamento al Sindaco per il sostegno e per il lavoro di interlocuzione con ADR, oltre che a tutte le sigle sindacali che hanno partecipato al confronto”.

Per l’amministrazione comunale, l’intesa rappresenta un passaggio nel rapporto con i lavoratori del trasporto pubblico non di linea, impegnati quotidianamente nei collegamenti da e verso l’aeroporto di Fiumicino.