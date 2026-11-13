Fondi, botte e minacce all’ex anche davanti ai figli

Fondi, 13 novembre 2026 – Anni di insulti, minacce, controlli sul cellulare e aggressioni fisiche, in alcuni casi anche davanti ai figli minorenni. È quanto avrebbe subito una donna di Fondi per mano dell’ex compagno, un 39enne italiano finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La misura cautelare è stata eseguita nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Polizia di Fondi, in seguito a un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina su richiesta della Procura.

Le violenze denunciate e l’aggressione del 25 ottobre

L’inchiesta è partita dalla denuncia della donna, che ha raccontato agli investigatori una lunga serie di comportamenti vessatori e violenti. Secondo la sua ricostruzione, l’ex compagno l’avrebbe sottoposta per anni a minacce, offese, controlli del telefono e aggressioni fisiche, anche in presenza dei figli minori.

Le condotte denunciate sarebbero proseguite anche dopo la fine della convivenza, avvenuta nel febbraio scorso.

L’episodio più recente risalirebbe al 25 ottobre, quando il 39enne avrebbe raggiunto l’ex compagna nella sua abitazione e l’avrebbe aggredita. Le grida di aiuto della donna avrebbero richiamato l’attenzione di alcuni familiari e vicini, intervenuti in suo soccorso.

Dopo l’accaduto, la donna si è recata al pronto soccorso, dove i medici le hanno riscontrato alcune contusioni.

Le indagini e il braccialetto elettronico

Gli agenti del Commissariato di Fondi hanno ricostruito gli episodi denunciati attraverso le testimonianze di persone informate sui fatti e l’acquisizione di messaggi, registrazioni audio, fotografie e documentazione sanitaria.

Gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Latina, diretta dal procuratore Gregorio Capasso, che ha richiesto al giudice l’applicazione di una misura cautelare.

Il gip del Tribunale di Latina ha quindi disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, provvedimento eseguito dalla Polizia di Stato.