Maltempo a Fiumicino, kitesurfer sta male al largo: scatta l’operazione di salvataggio

Fiumicino, 13 novembre 2026 – Tre kitesurfer in difficoltà al largo di Fiumicino, due recuperati dalla Guardia Costiera e un terzo riuscito a raggiungere autonomamente la riva . È il bilancio dell’intervento di soccorso effettuato nel pomeriggio di venerdì 13 novembre nelle acque antistanti il litorale romano, dove il repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche ha sorpreso i tre sportivi, rendendo particolarmente difficoltoso il rientro verso terra.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni cittadini, che hanno notato le difficoltà dei kitesurfer e hanno contattato il Numero unico di emergenza 112, segnalando la situazione alla Sala operativa della Guardia Costiera di Roma.