OPERAZIONE SALVATAGGIO
Maltempo a Fiumicino, kitesurfer sta male al largo: scatta l’operazione di salvataggio
Decisiva la segnalazione di alcuni cittadini al 112. Uno dei soccorsi accusava un malessere
Fiumicino, 13 novembre 2026 – Tre kitesurfer in difficoltà al largo di Fiumicino, due recuperati dalla Guardia Costiera e un terzo riuscito a raggiungere autonomamente la riva. È il bilancio dell’intervento di soccorso effettuato nel pomeriggio di venerdì 13 novembre nelle acque antistanti il litorale romano, dove il repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche ha sorpreso i tre sportivi, rendendo particolarmente difficoltoso il rientro verso terra.
A far scattare l’allarme sono stati alcuni cittadini, che hanno notato le difficoltà dei kitesurfer e hanno contattato il Numero unico di emergenza 112, segnalando la situazione alla Sala operativa della Guardia Costiera di Roma.
Fiumicino, la motovedetta della Guardia Costiera recupera due kitesurfer
Ricevuta la richiesta di aiuto, la Guardia Costiera di Roma-Fiumicino, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Civitavecchia, ha disposto l’immediato invio di una motovedetta destinata alle operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR).
L’equipaggio ha individuato i tre kitesurfer, che si trovavano in evidente difficoltà a causa delle condizioni meteomarine avverse. I militari hanno quindi provveduto al recupero di due sportivi, uno dei quali manifestava un evidente stato di malessere.
Il terzo kitesurfer è invece riuscito a rientrare autonomamente a terra, consentendo la conclusione delle operazioni di soccorso.
Maltempo sul litorale romano, l’appello alla prudenza
L’episodio si è verificato durante un peggioramento delle condizioni meteorologiche che, a partire dal pomeriggio, ha interessato l’intero litorale romano.
La Capitaneria di porto richiama l’attenzione degli appassionati di sport acquatici e attività nautiche sull’importanza di verificare attentamente le previsioni prima di uscire in mare, anche durante il periodo invernale.
In particolare, la Guardia Costiera raccomanda di non sottovalutare i cambiamenti improvvisi del tempo, valutando le proprie capacità, l’esperienza e le condizioni di sicurezza prima di prendere il largo.
L’invito è a evitare le uscite quando sono previste condizioni meteorologiche avverse, per ridurre il rischio di trovarsi in difficoltà lontano dalla costa.