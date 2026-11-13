Marconi, la macelleria degli orrori: sequestrati 600 chili di carne mal conservata

Controlli della Polizia Locale e della Asl Roma 3 dopo un esposto dei residenti. Scoperte irregolarità nelle celle frigorifere e nelle aree di lavorazione degli alimenti

Roma, 13 novembre 2026 – Seicento chili di carne mal conservata sequestrati, un reparto macelleria chiuso e sanzioni per 9mila euro. È il bilancio di un intervento della Polizia Locale di Roma Capitale in un grande minimarket del quartiere Marconi, dove gli agenti hanno riscontrato numerose irregolarità igienico-sanitarie nella conservazione e nella lavorazione degli alimenti. L’operazione è scattata dopo un esposto accompagnato da una raccolta firme dei residenti, che avevano segnalato situazioni ricorrenti di degrado all’esterno dell’attività commerciale.

Marconi, i controlli nel minimarket dopo l’esposto dei residenti

A intervenire sono state le pattuglie dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale, affiancate dagli ispettori sanitari della Asl Roma 3. I controlli sono stati avviati in seguito alle segnalazioni dei condomini e degli abitanti della zona, che avevano denunciato l’occupazione dei marciapiedi con carrelli, bancali di frutta e prodotti alimentari, oltre all’abbandono di derrate nei cassonetti pubblici.

Le situazioni descritte dai residenti si verificavano soprattutto nelle ore preserali, creando disagi negli spazi esterni all’esercizio. Una volta entrati nel minimarket, gli agenti e il personale sanitario hanno ispezionato i locali, dalle celle frigorifere alle aree destinate alla lavorazione della carne, rilevando diverse criticità.

Sequestrati 600 chili di carne conservata a temperature non idonee

Le verifiche hanno fatto emergere un eccessivo accumulo di alimenti all’interno delle celle frigorifere, tale da ostacolare la corretta circolazione dell’aria necessaria alla conservazione dei prodotti.

Gli ispettori hanno inoltre riscontrato la conservazione promiscua di carni rosse e bianche, la presenza di residui organici, superfici deteriorate e attrezzature usurate o non idonee al contatto con gli alimenti.

Le irregolarità più rilevanti hanno riguardato una fornitura di 600 chili di carne, comprendente confezioni di quarti di pollo e altri prodotti avicoli. Gli alimenti erano custoditi in una cella frigorifera a temperature nettamente superiori a quelle previste per la corretta conservazione dei prodotti surgelati. Per questo motivo, l’intera fornitura è stata posta sotto sequestro e affidata a una ditta specializzata, incaricata della distruzione e dello smaltimento.

Macelleria chiusa e sanzioni per 9mila euro

Al termine degli accertamenti, nei confronti del titolare del minimarket, un 39enne originario del Bangladesh, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 9mila euro. Contestualmente è stata disposta la chiusura immediata dell’intero reparto macelleria, a seguito delle irregolarità igienico-sanitarie riscontrate durante l’ispezione. Il provvedimento riguarda il reparto destinato alla vendita e alla lavorazione della carne. Non è stata comunicata la chiusura dell’intero minimarket.