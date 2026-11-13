Meteo, sabato più soleggiato ma domenica tornano piogge e temporali

Meteo: sabato 14 novembre più asciutto al Centro, domenica 15 tornano piogge e temporali; lunedì neve sulle Alpi e miglioramento al Nord.

Il fine settimana sarà segnato da un temporaneo miglioramento sabato, seguito da un nuovo peggioramento domenica. Il 14 novembre sono attese più schiarite, mentre il giorno successivo torneranno piogge e temporali su diverse aree del Centro-Sud e i fenomeni aumenteranno anche al Nord.

Sabato 14 novembre, tregua soprattutto al Centro

Al Nord sono previste nubi sparse e schiarite, più ampie al Nordest. Sul Nordovest gli addensamenti saranno maggiori, con deboli fenomeni serali sull’ovest delle Alpi. Le temperature saranno in calo, con massime comprese tra 10 e 15°C.

Al Centro qualche pioggia potrà interessare fino al mattino l’Abruzzo e il basso Lazio, mentre sulle altre regioni prevarranno condizioni più soleggiate e asciutte. Le massime oscilleranno tra 14 e 18°C.

Al Sud l’instabilità sarà a tratti presente sulla Sardegna e sulle zone peninsulari, con piovaschi intermittenti. Il tempo sarà più soleggiato in Sicilia e sulle aree ioniche; temperature in calo, con valori massimi tra 17 e 23°C.

Domenica il peggioramento si estende

Il 15 novembre le nubi si estenderanno da ovest verso est al Nord, con piogge più frequenti in serata sul Nordovest e in Lombardia. Le temperature massime scenderanno tra 9 e 13°C.

Piogge e temporali interesseranno le regioni tirreniche, l’Umbria e le Marche, mentre in Abruzzo i fenomeni saranno più sporadici. Al Sud sono attesi rovesci e temporali tra Campania, Alta Calabria e basso Adriatico, oltre a fenomeni locali in Sardegna. In serata il Centro potrà beneficiare di un parziale miglioramento.

Lunedì rovesci e neve sulle Alpi

Il 16 novembre la giornata inizierà con instabilità al Nord, rovesci e neve sulle Alpi dai 1100-1300 metri. È previsto un graduale miglioramento da ovest, mentre le massime resteranno tra 9 e 14°C.

Al Centro sono possibili piogge o rovesci sparsi, in attenuazione dal pomeriggio. Al Sud sono attesi piovaschi al mattino sulla Sardegna settentrionale e in Campania, poi anche in Basilicata. Altrove prevarrà il sole, con temperature fino a 20-25°C.