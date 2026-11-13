Ostia, aggressione con un vetro sul bus Atac: ferito un uomo

Ostia, 13 novembre 2026 – Aggressione a bordo di un autobus Atac della linea 01, un uomo ferito con un frammento di vetro e il servizio temporaneamente interrotto. È accaduto intorno all’una di notte al capolinea della stazione Lido Centro, dove un 33enne di origini portoghesi avrebbe aggredito un cittadino algerino di 50 anni, provocandogli una ferita al braccio. L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia perché gravemente indiziato dei reati di lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio.

L’aggressione sul bus Atac a Lido Centro

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 33enne si trovava a bordo dell’autobus della linea 01, fermo al capolinea di Lido Centro, quando avrebbe colpito il 50enne utilizzando un frammento di vetro.

Al momento dell’episodio, il presunto aggressore si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica. Le circostanze che hanno portato all’aggressione non sono state precisate.

La vittima è stata accompagnata all’ospedale G.B. Grassi di Ostia, dove i medici hanno riscontrato una lesione al braccio. Dopo le cure, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

Anche il 33enne è rimasto nella stessa struttura sanitaria, dove è stato trattenuto a causa delle sue condizioni e sottoposto a un consulto psichiatrico.

Autobus fermo per pulizia e sanificazione

L’episodio ha avuto ripercussioni anche sul servizio di trasporto pubblico. A seguito dell’aggressione, infatti, la linea Atac 01 ha subito un’interruzione per consentire le operazioni di pulizia e sanificazione del mezzo coinvolto.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia hanno raccolto gli elementi relativi all’accaduto e denunciato il 33enne all’autorità giudiziaria.