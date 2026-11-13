Ostia, bar e chioschi chiusi sul lungomare: “Così il turismo muore d’inverno”

Ostia, 13 novembre 2026 – Due chilometri e mezzo di lungomare, dal Pontile verso il Porto turistico, dove durante i mesi invernali diventa sempre più difficile trovare un bar o un punto di ristoro affacciato sul mare. È la situazione denunciata da Giuseppe Conforzi, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio Roma X, che ha inviato una lettera al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e agli uffici competenti di Roma Capitale per chiedere interventi urgenti contro la progressiva riduzione dei servizi turistici a Ostia Ponente.

La segnalazione, trasmessa l’11 novembre, riguarda il tratto costiero compreso tra il Pontile e la Spiaggia libera Grigia, nei pressi del Porto turistico. Secondo Conforzi, la chiusura delle attività stagionali e lo smontaggio di diversi chioschi nei primi giorni di novembre avrebbero lasciato ampie porzioni del lungomare senza servizi di somministrazione direttamente affacciati sulla spiaggia.

Ostia Ponente, il problema dei ristori chiusi sul lungomare

“Non è accettabile che, per bere un semplice caffè affacciati sul mare di Roma, cittadini e visitatori debbano necessariamente abbandonare il lungomare e cercare un esercizio commerciale nelle strade interne di Ostia”, scrive Conforzi nella lettera.

Il consigliere municipale riferisce di aver ricevuto segnalazioni dagli operatori economici e di aver effettuato riscontri sul territorio. Il problema, sostiene, non riguarda soltanto la possibilità di trovare un bar aperto, ma anche la capacità del litorale di accogliere residenti e visitatori durante tutto l’anno.

La progressiva chiusura dei punti di ristoro, secondo il capogruppo di FdI, rischia inoltre di ridurre la presenza quotidiana di lavoratori, esercenti e frequentatori, con possibili conseguenze anche sulla cura e sul controllo degli spazi pubblici.

A preoccupare Conforzi è soprattutto la prospettiva che, nelle prossime settimane, possano chiudere anche le ultime attività ancora operative, lasciando ulteriori tratti di costa privi di servizi.

L’ordinanza di Roma Capitale e le aperture durante l’inverno

Nella lettera viene richiamata anche l’ordinanza sindacale n. 127 del 29 settembre 2026, con la quale Roma Capitale ha previsto la possibilità di proseguire le attività turistico-ricreative oltre la stagione estiva, su richiesta degli operatori e previa autorizzazione.

Una possibilità pensata per favorire la destagionalizzazione del turismo, mantenere i servizi sul litorale e sostenere la continuità occupazionale.

Secondo Conforzi, tuttavia, il provvedimento rischia di non produrre gli effetti attesi se non sarà accompagnato da una presenza effettiva di attività aperte.

“La destagionalizzazione non può esaurirsi nell’adozione di un provvedimento amministrativo: deve tradursi nella presenza effettiva di attività economiche, servizi accessibili e opportunità di frequentazione del lungomare anche nei mesi più freddi”, sottolinea il consigliere.

La questione si intreccia con le vicende delle concessioni demaniali, la chiusura di alcune strutture balneari e gli interventi di rimozione di manufatti e cabine. Conforzi precisa di non voler mettere in discussione il rispetto delle norme e la necessità di garantire legalità e sicurezza, ma chiede che gli interventi siano accompagnati da una programmazione capace di salvaguardare i servizi turistici compatibili con le disposizioni vigenti.

Le richieste a Gualtieri: verifiche sulle chiusure e un piano per l’inverno

Il capogruppo di Fratelli d’Italia chiede a Roma Capitale una ricognizione urgente delle attività di ristoro ancora operative tra il Pontile e l’ingresso del Porto turistico, per verificare le ragioni delle chiusure avvenute a novembre.

Tra le richieste figura anche quella di conoscere quanti operatori abbiano presentato domanda per proseguire l’attività durante l’inverno, quante autorizzazioni siano state rilasciate e quali eventuali ostacoli amministrativi, economici o gestionali impediscano il mantenimento dei servizi.

Conforzi propone inoltre di valutare soluzioni che consentano di garantire almeno alcuni punti di ristoro distribuiti lungo il tratto costiero, nel rispetto delle norme demaniali e ambientali.

Un altro punto riguarda la manutenzione delle strutture non più utilizzate. Il consigliere chiede un piano di monitoraggio delle aree e degli immobili chiusi, per prevenire situazioni di abbandono, occupazioni abusive e degrado.

La lettera è indirizzata, oltre che al sindaco Gualtieri, all’assessore capitolino al Patrimonio Andrea Tobia Zevi e al direttore ad interim del Municipio X Nicola De Bernardini. Per conoscenza sono stati coinvolti anche l’assessore capitolino al Turismo Alessandro Onorato, il presidente del Municipio X Mario Falconi e l’assessore municipale alle Attività produttive e al Turismo Antonio Caliendo.