Radio 24 cresce nel terzo trimestre: 2,577 milioni di ascoltatori e podcast oltre 80 milioni di download

Radio 24 ha chiuso il terzo trimestre 2026 con 2.577.000 ascoltatori giornalieri, in aumento dell’1,9% rispetto al trimestre precedente. Nello stesso periodo, il quarto d’ora medio è cresciuto del 7,9%, mentre l’offerta digitale ha superato un nuovo traguardo: oltre 80 milioni di download dei podcast da gennaio a ottobre.

Ascolti radiofonici e crescita del pubblico

I dati descrivono un andamento positivo per l’emittente, che ha ampliato la propria platea nell’ambito dell’informazione e dell’approfondimento. La crescita riguarda anche i programmi diversi da La Zanzara, i cui ascolti sono aumentati del 10%, soprattutto grazie all’interesse per i podcast informativi.

Il rafforzamento digitale emerge dai risultati della Piattaforma Radio 24 – 4.0: i download effettuati dal sito e dall’App sono cresciuti del 12,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel terzo trimestre, inoltre, le visite al sito sono aumentate del 7% e le pagine viste del 6,4% su base annua.

Podcast, sito, App e community social

Anche gli utenti attivi dell’App hanno registrato un incremento, pari al 3,3%. La community sui social ha raggiunto 3,2 milioni di follower, con una crescita del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel complesso, l’aumento degli ascolti radiofonici e dei contenuti on demand offre, secondo il quadro riportato, opportunità di sviluppo per pubblicità, sponsorship e offerte native rivolte a pubblici profilati. Si tratta però di prospettive potenziali: tra gli elementi di rischio restano la contrazione ciclica della spesa pubblicitaria, la concorrenza nell’audio digitale e la necessità di mantenere elevata la qualità editoriale.

Otto nuovi podcast e 157 episodi pubblicati

Tra luglio e ottobre, la collaborazione tra 24ORE Podcast e Radio 24 ha portato al lancio di otto nuovi titoli e alla pubblicazione complessiva di 157 episodi. Tra le novità figura Le parole che contano, podcast settimanale curato da Sebastiano Barisoni e Daniele Brunetti.

Proseguono anche format già consolidati, come La Variante Parenzo, prossima ai 1.000 episodi. That’s America, invece, dallo scorso settembre è entrato anche nel palinsesto radiofonico della domenica mattina.

La combinazione tra audience radiofonica, podcast originali e presenza social rafforza la posizione di Radio 24 nel mercato italiano dell’audio. La strategia può sostenere nuove forme di monetizzazione, ma richiede investimenti continui in produzione, tecnologia e misurazione delle performance.