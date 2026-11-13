Roma Termini, treni cancellati e bus sostitutivi dal 16 novembre: ecco cosa cambia

Lavori alla stazione Termini fino al 21 novembre: coinvolti Leonardo express, Intercity e sei linee regionali. Cambiano orari, partenze e arrivi, con collegamenti sostitutivi su alcune tratte

Roma, 13 novembre 2026 – Treni cancellati, corse sostituite da autobus e modifiche agli orari e alle stazioni di partenza e arrivo. Si annunciano sei notti di cambiamenti per chi viaggia in treno nel Lazio. Da lunedì 16 a sabato 21 novembre 2026, una serie di lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) nella stazione di Roma Termini comporterà variazioni alla circolazione ferroviaria, con ripercussioni su numerose linee regionali, sugli Intercity e sul Leonardo express, il collegamento diretto con l’aeroporto di Fiumicino.

Gli interventi, concentrati nelle ore notturne, prevedono il rinnovo di scambi e tratti di binario all’interno dello scalo ferroviario. L’investimento complessivo ammonta a circa 930mila euro e coinvolgerà una trentina di addetti. L’obiettivo è migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura e ridurre il rischio di guasti e disservizi.

Treni regionali, le linee interessate dalle modifiche

Le variazioni riguarderanno soprattutto gli ultimi treni della sera, con possibili cambiamenti delle stazioni di partenza e arrivo, limitazioni di percorso e servizi sostitutivi su autobus. Le linee coinvolte sono:

FL2: Roma – Tivoli – Avezzano

Roma – Tivoli – Avezzano FL4: Roma – Albano Laziale, Frascati e Velletri

Roma – Albano Laziale, Frascati e Velletri FL5: Roma – Civitavecchia

Roma – Civitavecchia FL6: Roma – Cassino

Roma – Cassino FL7: Roma – Formia – Napoli

Roma – Formia – Napoli FL8: Roma – Nettuno

Per alcune corse sono già state comunicate modifiche specifiche. Gli ultimi treni serali da Velletri e Frascati verso Roma termineranno la corsa a Ciampino, da dove il viaggio proseguirà con autobus sostitutivi.

Cambiamenti anche sulla Roma-Civitavecchia, dove l’ultimo collegamento serale da Roma sarà effettuato interamente con un autobus.

Sulla linea FL6, invece, l’ultimo treno da Cassino verso Roma terminerà la corsa a Colleferro, con prosecuzione del viaggio su bus.

Leonardo express, cancellazioni e bus tra Termini e Fiumicino Aeroporto

Le modifiche coinvolgeranno anche il Leonardo express, utilizzato dai viaggiatori per raggiungere l’aeroporto Leonardo da Vinci e il centro della Capitale.

Durante il periodo dei lavori, il primo treno del mattino e gli ultimi collegamenti serali del servizio saranno cancellati.

Le variazioni più rilevanti sono previste per le giornate di giovedì 19 e venerdì 20 novembre, quando, tra le 22.00 e le 23.30, il servizio sarà riprogrammato con autobus sostitutivi sia in partenza da Roma Termini sia da Fiumicino Aeroporto.

Trenitalia avverte che i tempi di percorrenza dei bus potrebbero essere superiori a quelli ferroviari, anche in funzione del traffico stradale. Il numero di posti disponibili potrebbe inoltre risultare inferiore rispetto a quello normalmente garantito dai treni.

Intercity, cambiano gli orari: una partenza da Roma Ostiense

Le modifiche interesseranno anche alcuni Intercity e Intercity Notte, per i quali sono previste variazioni degli orari di partenza e arrivo.

Una modifica specifica riguarda il treno Intercity Notte 95063 Roma Termini-Palermo, che nelle giornate del 17 e 18 novembre partirà dalla stazione di Roma Ostiense anziché da Roma Termini.

Per gli altri collegamenti interessati, i viaggiatori sono invitati a verificare gli orari aggiornati prima della partenza.

Bus sostitutivi, le regole per biciclette e animali

Trenitalia precisa che sui bus sostitutivi saranno applicate specifiche condizioni di trasporto. Sarà consentito portare gratuitamente biciclette pieghevoli, purché custodite in apposite borse, sistemate nel vano bagagli e con dimensioni non superiori a 40x30x15 centimetri. Non saranno invece ammesse altre tipologie di biciclette né mezzi di micromobilità elettrica, come monopattini, monowheel e hoverboard.